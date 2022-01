Folosirea focului pentru a încălzi nu este nimic nou, mai ales pentru șinele de tren din Windy City. Metra, un sistem feroviar de navetiști, a postat luni un videoclip care arată flăcări care vin de la șinele de tren din Chicago.

Și, deși poate părea că șinele sunt în flăcări, din punct de vedere tehnic, nu sunt. „Există de fapt arzătoare pe gaz chiar lângă comutatoare”, spune Michael Gillis, director de comunicații pentru Metra. „Parcă ar fi o plită de bucătărie, plita cu gaz”, adaugă el.

Încălzitoarele-comutatoare sunt situate lângă șinele de tren pentru a le menține încălzite toată iarna.

„Avem aproximativ 500 de comutatoare în sistemul nostru și chiar vrei să le ții calde și să nu țină umezeală în ele, pentru că nu vrei să înghețe”, a spus Gillis.

Acest lucru ajută la menținerea trenurilor în mișcare în siguranță. „Ne bazăm pe comutatoare pentru a schimba macazurile, în esență. Și pentru ca noi să operam serviciul pe care îl avem, trebuie să putem muta trenul înainte și înapoi”, a spus Gillis.

Oficialul a explicat că locația din videoclip este unică din cauza numărului de arzătoare pe gaz în acea zonă specifică. Și în timp ce sistemul e eficient acolo, el nu e prezent la toate șinele din zona Chicago.

Here’s a look at small fires being lit on railway tracks in Chicago so that they dont freeze. This method is routinely used to avoid the disruption of train services during the cold winter months pic.twitter.com/qOixzFyr5i