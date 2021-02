Preşedintele Joe Biden a declarat luni stare de urgenţă, deblocând fonduri federale de asistenţă pentru Texas, unde temperaturile au variat între -2 şi -22 de grade Celsius.

Gerul a mărit cererea de energie, obligând, luni, operatorul reţelei electrice din acest stat să impună oprirea prin rotaţie a furnizării cu energie, măsură care a afectat peste 4,2 milioane de oameni.

În timp ce rețeaua de electricitate se străduiește să țină pasul cu cererea record, oamenii apelează la mijloace nesigure pentru a-și încălzi casele.

În Houston, douu femei au murit intoxicate cu monoxid de carbon, după ce au lăsat mașina pornită în garaj pentru a se încălzi, scrie Washington Post.

Tot în Houston, un bărbat în vârstă de 60 de ani a fost găsit fără suflare într-o dubiță.

De asemenea, cel puţin trei persoane au fost ucise şi alte zece au fost rănite de o furtună de zăpadă care s-a abătut luni seară asupra statului american Carolina de Nord, au mai precizat autoritățile.

„Pentru moment, avem trei morţi confirmaţi şi zece răniţi confirmaţi”, au precizat reprezentanţii serviciului de intervenţie şi salvare din comitatul Brunswick.

