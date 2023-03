În loc de Bali, a ajuns la Bahmut. Mărturiile unui militar ucrainean din linia întâi, fost programator. „E imposibil să te pregătești din timp pentru ce e aici” | VIDEO

Max

„Este imposibil să te pregătești din timp pentru ceea ce are loc aici”, povestește Max din Brigada 125 de Apărare Teritorială. Pe fundalul imaginilor se aud bombardamentele necontenite de la Bahmut. Aici este epicentrul morții, și pentru ucraineni, și pentru ruși.

Max nu a crezut niciodată că va ajunge să lupte într-un război. El se pregătise, de fapt, pentru concediu și își făcea bagajele ca să lenevească în mările sudului.

„Pe 25 februarie 2022 trebuia să zbor de la Kiev în Turcia și de acolo la Bali, la odihnă. În loc de Bali am ajuns la Bahmut. Până a veni aici am fost 16 ani programator. Am participat la diferite conferințe internaționale în domeniul IT și la un moment dat am devenit militar”, povestește apărătorul.



O nouă ruină în inima Europei

Orașul Bahmut se transformă într-o ruină, însă sunt oameni care nu doresc să-l părăsească. Ei aduc produse alimentare și apă acasă pe jos sau cu bicicleta, în jurul lor fiind clădiri găurite de cartușe și ziduri dărâmate de rachete.

Recomandări Noi proteste violente la Atena, după catastrofa feroviară. Premierul grec, scuze către popor: „Nu ar trebui să ne ascundem în spatele erorilor umane”

Sergentul explică și că rușii trag asupra localității din două direcții, distrugând clădirile cu lansatoarele de rachete. „Ei trag dinspre Opîtne și din zona de peste râu. Ei vor cu orice preț să ajungă aici”, arată Max.

Tactici diferite ale Rusiei: un amestec între cantitativ și calitativ

Sergentul povestește că în zona frontului sosesc tot mai mulți militari ruși bine instruiți care folosesc metode profesioniste de ofensivă. În paralel sunt trimiși împotriva apărătorilor ucraineni echipe de oameni fără veste antiglonț. Sunt două tactici diferite ale Rusiei aplicate în același timp – un amestec între cantitativ și calitativ.

„Oricum ei vor să ne surprindă cantitativ. Să fim noi inferiori numeric. Dacă suntem mai puțini și avem armament mai puțin, noi putem fi eficienți doar datorită mobilității și a camuflajului. Folosim la maximum aceste metode”, menționează apărătorul.

Dușmanii soldatului: „Frica, lenea și prostia”

Recomandări De ce Biserica Română nu le cere iertare romilor

Potrivit sergentului Max, dacă sunt răniți militarii de elită ai Rusiei, aceștia primesc îngrijiri medicale și sunt evacuați din zona frontului, în timp ce alți luptători prost înarmați și neechipați sunt lăsați să moară pe câmpul de luptă.

„Orașul Bahmut este zilnic bombardat și distrus, dar mai bine să se oprească totul aici decât să meargă mai departe și să ajungă în vest, la mine acasă”, menționează militarul.

Max povestește că principalii inamici ai unui militar din zona frontului, în afară de ruși, sunt „frica, lenea și prostia”, de care trebuie să uiți dacă vrei să rămâi în viață.

Civilii rămași la Bahmut se tem mai mult de incertitudine decât de război

Sergentul este uimit de decizia unor civili de a rămâne la Bahmut. „Ei se tem mai mult de incertitudinea ce va urma după ce vor pleca de aici decât de război”, povestește Max.

Un localnic argumentează că s-a născut la Bahmut și va muri aici, dacă va fi necesar. De cele mai multe ori, civilii susțin că nu au unde să plece și nimeni nu îi va ajuta cu nimic, adăugând că nu cred în programele de sprijin ale persoanelor strămutate intern anunțate de guvern.

Recomandări „Autopsia” unei tragedii, după cutremurul din Turcia: de ce s-a năruit complexul rezidențial de lux care nu ar fi trebuit să se prăbușească

Războiul este purtat de oameni

Imaginile din Bahmut nu se aseamănă cu luptele clasice de tranșee, aici fiind folosite toate tipurile de arme. „Sunt lupte pe mai multe paliere, dar este important să știm că războiul este purtat de oameni. Inamicii noștri sunt oameni cărora tot le este frică, își cară morții de pe front și văd zilnic astfel de situații”, susține militarul.

Potrivit sergentului, o apărare eficientă se bazează pe o comunicare permanentă dintre colegi, dar și pe o colaborare cu voluntarii. „Nu e complicat. Înțelegi cumva că tu ești aici, tu ai colegi pe care te poți baza și ai în față un inamic care trebuie înfrânt. La război nu trebuie să-și fie frică de nimic, pentru că de tine trebuie să le fie frică”, menționează Max.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Urmărește pe Libertatea LIVETEXT cu cele mai noi informații despre războiul din Ucraina.

GSP.RO Greșeala făcută de Duckadam după ce s-a mutat în SUA cu familia: „Așa cum fac toți românii, ce puteam să fac?”. Dezvăluirile făcute de eroul de la Sevilla

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Actrița 'Coana Chiva' a DISPĂRUT! E bolnavă de Parkinson, Florin Zamfirescu nu știe...

Viva.ro Îți mai amintești de Costel Busuioc? Dureros ce s-a întâmplat cu el după ce a pierdut și premiul de 100.000 de euro

Observatornews.ro Denisa, fetița dispărută de 5 zile în Tulcea, a fost găsită. Copila lăsase un bilet în care spunea că urmează destinul unui personaj dintr-o carte de povești

Știrileprotv.ro Adolescentul din Pitești care și-a ucis tatăl a dat petreceri cu cadavrul ascuns în bucătărie, sub un morman de haine

FANATIK.RO Când este programată următoarea minivacanță în România. Urmează 4 zile libere pentru bugetari

Orangesport.ro ŞOC | Tragedia din 9/11 putea fi evitată. Ce alte CALAMITĂŢI au fost anunţate pentru anii următori

Unica.ro Vedetele care au adoptat postul intermitent. 'Am găsit elixirul'

HOROSCOP Horoscop 5 martie 2023. Vărsătorii simt nevoia să se extindă în cât mai multe direcții, inspirați de oameni și idei noi, care îi încântă

PUBLICITATE Abuzul nu este dragoste: Yves Saint Laurent Beauty sprijină lupta pentru combaterea relațiilor intime abuzive