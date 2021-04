În live-ul de aproape 12 minute, înregistrat săptămâna trecută, Bocz a povestit ce i s-a întâmplat în urmă cu câteva zile.

„Interlopii din Timișoara au venit pe mine. Au venit 70-80 de oameni, ai lui Deian și ai lui Dragan. Dacă nu aveam cuțitul ăla, mă omorați, Deiane, Dragane, cum l-ați omorât pe ăla de i-ați scos dinții din gură”, transmite Sile Bocz.

„Ce dacă mai vând un drog”

„Am șapte-opt luni, de când sunt afară. Am vrut să fac un pic de comerț, una-alta, a auzit lumea că fac un pic de bani și a venit să mă „amendeze”, să ceară taxă de protecție. Ce dacă mai vând un drog, mai am și eu acolo, i-am prostit pe alții că am „făină și mălai”, i-am prostit că am droguri, să-mi cresc copiii”, se autodenunță interlopul, pe înregistrare.

Individul a promis răzbunare și avertizează „toți șmecherii din Timișoara care m-au alergat și au vrut să mă omoare pe mine și pe familia mea. Îi înjur până mă omoară ei pe mine sau îi omor eu pe ei, măcar pe trei”.

Am un pistol. Înainte să omor șapte, opt, ultimul glonț mi-l trag eu în cap. Sile Bocz:

„Acum m-am umplut de arme, peste tine vin”

Ca să fie mai convingător, bărbatul a scos dintr-o geantă un pistol, pe care l-a fluturat în fața camerei, l-a armat, iar apoi a scos glonțul care era pe țeavă. „M-ați nenorocit, de ce vreți să mă nenorociți? Că sunt unul singur, nu mai mulți. Îmi amenințați copiii, măi interlopilor, măi gunoaielor? Sunteți niște mizerii. Mă Deian, Dragan, acum m-am umplut de arme, peste tine vin. Până nu mă omori tu pe mine”, a strigat el.

Potrivit Pressalert, după apariția imaginilor în spațiul public, trupele speciale ale Poliției Timiș și ale Serviciului de Investigații Criminale au descins, miercuri, 21 aprilie, la locuințele lui Sile Bocz și ale unor apropiați ai acestuia, pentru percheziții.

Foto: Pressalert

