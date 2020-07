Scenele au fost filmate miercuri pe o stradă din București. În imagini, atât soțul, cât și soția țipă la agenți minute în șir.

“Nu trage de mine, nu ai voie. De ce să mă duceți la secție?”, strigă bărbatul. În conflict intervine și soția acestuia: “Luați mâna de pe el, ați făcut proces- verbal. Păstrați distanța de un metru jumătate.”

Cei doi soți au fost prinși fără mască de protecție în timp ce se aflau într-o casă de pariuri. Scandalul s-a mutat rapid în stradă, iar trecătorii au încercat să intervină și ei în conflict, însă în zadar.

În imagini se vede cum la un moment dat unul dintre polițiști o trage de mâini pe femeie pentru a o urca în autospecială, însă aceasta se împotrivește. Cei doi au fost amendați și au publicat imaginile pe internet, dar și ce s-a întâmplat atunci când au ajuns în secția de poliție.

“Abuzul polițiștilor de la Secția 5. Azi am fost încătușat și dus la secția de politie pentru că am fost prins nepurtând mască într-un spațiu public. Am filmat tot abuzul, dar domnii polițiști mi-au sugerat să nu postez filmarea pe rețelele de socializare pentru că mă pot da în judecată” a scris bărbatul pe pagina sa de socializare.

În schimb, polițiștii sunt de altă părere.

„În interior a fost observat un bărbat care nu purta mască de protecție. I s-a solicitat să iasă din incinta societății și i s-a comunicat faptul că urmează să fie sancționat contravențional. La momentul în care s-a început întocmirea documentelor, bărbatul a refuzat legitimarea și a avut un comportament recalcitrant. De asemenea, soția acestuia, precum și un alt bărbat s-au interpus între polițiști și cel în cauză”, se arată în comunicatul transmis de Poliția Capitalei, ziarului Libertatea.

Bărbatul care a postat imaginile pe pagina sa de socializare a continuat șirul acuzațiilor.

„După ce au venit 10-15 polițiști și am fost încătușat în stradă în prezența copiilor, am fost amendat cu 250 de lei pentru nepurtarea măștii. Mi-au fost refuzate toate drepturile, inclusiv acela de a da un telefon. La secție, nimeni nu purta mască, ceea ce am specificat și-n procesul-verbal”, a mai explicat acesta.

Pentru că nu a purtat mască de protecție, bărbatul a primit o amendă de 1000 de lei. Agenții au sancționat și comportamentul acetuia cu încă 1500 de lei. Și soția individului a primit o amendă de 5.800 lei, atât pentru că a intervenit în scandal, dar și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Sancționat a fost și un alt individ care a intervenit în conflict. Acesta a primit o amendă de 5000 de lei, au mai precizat reprezentanții Poliției Capitalei.

De asemenea, conducerea Direcției Generale de Poliție a Municipiului București a dispus verificări pentru stabilirea întregului context al evenimentului.

