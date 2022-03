Echipa muzicală a armatei ucrainene a cântat imnul național la scurt timp după un atac aerian rusesc. „Slavă Ucrainei”, spun soldații la finalul filmulețului.

Imaginile postate azi de publicaţia Visegrad 24 au fost filmate într-o zonă afectată de atacuri, iar soldații stau chiar în fața unui unei străzi surpate.

The Ukrainian Army plays the national anthem after an airstrike.



?? pic.twitter.com/hzz9qYHwF1