„Acum îmi pare rău că n-am mai apucat să-i fac și o cafea”, a povestit pentru Libertatea gazda de conjunctură. Aceasta a făcut ulterior reconstituirea, urmărind imaginile de pe camera de supraveghere din curtea casei sale care are în vecinătate o pensiune închisă de ceva timp.

„Pe la 3, 3 și ceva, apare pe stradă un tip care se plimbă foarte încet, cu telefonul în mână. Pare că vorbește cu cineva. Lângă noi e o fostă pensiune, vândută între timp, care acum stă sub cheie. Omul trece strada, se tot uită, traversează din nou până la gardul casei noastre. Pe la 3 jumate sare gardul și intră în casă, lăsasem ușa deschisă. Se descalță, își lasă adidașii frumos la intrare – totul ok din perspectiva asta – merge până la canapea și se culcă”, povestește clujeanul.

„E cineva la noi pe canapea!”

Înainte ca imaginile de pe camera de supraveghere să le ofere date exacte, gazda a făcut cronologia relativă a acelei nopți. Dormeau la etaj cu cei doi copii mici, soția cu cel mai mic într-o cameră, ceilalți doi membri ai familiei în cealaltă. În jurul orei 1, bărbatul a coborât să ia sirop de tuse pentru unul dintre cei doi copii. A mai coborât pe la 4 și ceva să bea apă, iar la întoarcere a văzut o siluetă pe canapeaua din living. A crezut că e soția care coborâse să se odihnească la parter. „Am făcut o glumă și am zis: iarăși ai venit jos și l-ai lăsat pe pitic singur? Nu mi-a răspuns nimeni. Mi-am dat cu părerea și am plecat”, se amuză bărbatul.

La 7 dimineața a fost trezit de soție. „E cineva la noi pe canapea, îmi spune. No dă-o-ncolo!”.

Și-a cerut scuze la plecare

A coborât în grabă și l-a găsit pe musafirul neinvitat. Tânărul s-a trezit bulversat și și-a căutat telefonul. A îngăimat ceva în limba engleză și a privit nedumerit pe fereastră. „Gazda” i-a cerut să plece ca să nu fie nevoit să cheme poliția

„I-am zis hai, scoală-te, ai greșit casa! S-a uitat așa foarte mirat, s-a ridicat încetișor din pat, și-a luat telefonul, s-a uitat apoi pe geam afară. Părea că nu înțelege unde e. Hai te rog, până nu chem poliția, ieși singur afară! A zis ceva în engleză, why, who, n-am înțeles. I-am zis în engleză: te rog frumos, îmbracă-te și pleacă și să nu scoți un cuvânt, să nu-mi spui nimic!”, a povestit clujeanul, care are și o explicație pentru întâmplarea din weekend.

„Omul a fost într-un club ceva, o fi băut, o fi aflat că este o pensiune în zonă, i-o fi indicat telefonul sau un prieten și a insistat. O fi sunat la sonerie, dar e decuplată să nu trezească copiii. De dimineață și-a luat pantalonii, haina și borseta care erau lângă pat, adidașii frumos aranjați la intrare. I-a luat în mână, afară-n curte s-a îmbrăcat și în fața porții s-a întors și și-a cerut scuze”, a încheiat clujeanul.

