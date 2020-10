Fermierului italian Cristian Mallocci nu îi venea să creadă că ceea ce vedea era adevărat atunci când căţeluşa lui Spelacchia, unul dintre cei opt câini ai lui, a născut un căţel cu blană verde.

Căţelul, denumit imediat Pistacchio, s-a născut pe 9 octombrie alături de alţi patru fraţi de-ai lui, toţi cu blană albă – aceeaşi culoare pe care o are şi mama puilor.

Meet Pistachio, a puppy born with green-colored fur. The changing of the fur is believed to happen when pale colored puppies have contact in their mothers womb with a green pigment called biliverdin https://t.co/JEGwBX8ujv pic.twitter.com/53celknzsI