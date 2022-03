VIDEO | Un cunoscut rus de 270 kg s-a legat cu cătușe de ușa unui McDonald’s din Moscova, furios că restaurantul se închide

În timp ce unele vedete ruse își iau rămas bun de la Instagram în lacrimi, altele protestează față de închiderea restaurantelor fast-food. Luka Safronov-Zatravkin a organizat un protest solitar față de închiderea McDonalds, la Moscova.

Pe rețelele sociale au apărut videoclipuri în care se vede că pianistul s-a încătușat de ușa restaurantului și a cerut să nu se închidă fast-food-ul, pentru că ar suferi serios din cauza asta.

„Eu, Luka Safronov-Zatravkin, pianist, doresc să declar o încălcare a drepturilor mele internaționale, a libertății de exprimare, precum și a genocidului pe baze socio-culturale. M-am născut la 31 octombrie 1990, exact la 9 luni după deschiderea primului restaurant McDonald¦s din Rusia.

Împreună cu McDonalds, în viața mea au intrat libertăți – libertatea de alegere, libertatea de mișcare, libertatea de a-mi transmite propriile valori și de a le urma. Americanii ne-au îmblânzit cu aromele lor”, a spus Safronov-Zatravkin.

Potrivit muzicianului, retragerea rețelei de pe piața rusă înseamnă că mulți oameni vor trebui să-și schimbe stilul de viață și să renunțe la propriile convingeri: „Totuși, ce se întâmplă acum? Restrângerea pe scară largă a libertăților noastre, care în ultimii 30 de ani au devenit parte integrantă a vieții noastre. Am fost întotdeauna un om liber. Și nu pot înțelege cum am meritat personal să fiu pedepsit și forțat să fac ceea ce nu vreau. De ce ne obligă politicienii din țările neprietenoase cu noi, pe noi, oameni pașnici obișnuiți, să ne schimbăm cu forța modul obișnuit de viață?

Valorile pe care le-am transmis mereu lumii sunt legate, printre altele, de pozitivitatea corpului. Cred că fiecare persoană are dreptul să aleagă cum și cum să-și ducă «eu»-ul în această lume, dacă acest lucru nu încalcă libertățile altor oameni. Indiferent de culoarea pielii, forma ochilor și greutate. Am mai mult de 270 kg. Aceasta este alegerea mea, mijloacele mele de exprimare și libertățile mele.

Astăzi sunt lipsit de mâncarea pe care am mâncat-o toată viața. Privat de a călători și oportunitatea de a cunoaște lumea. Mă privează de tehnologii care s-au dezvoltat, printre altele, datorită compatrioților mei. Chiar și animalele noastre de companie, care au mâncat aceeași hrană toată viața, sunt rănite, iar acum sunt forțate să sufere.

Acum suntem lipsiți de însăși ideile de democrație și de valorile drepturilor omului, arătând că libertatea este o ficțiune. Pentru că politicienii din puterile mondiale ne pot priva de libertăți cu o simplă mișcare de condei, acesta este un adevărat genocid al oamenilor de rând, cărora li se vor crea condiții insuportabile pentru viață.

Astăzi declar cu toată responsabilitatea că interzicerea activităților mărcilor de care viața rușilor este strâns legată din Federația Rusă este un genocid economic și psihologic. McDonalds? Pentru că acest lanț de restaurante a devenit prima suflare de aer liber în 1990. Și acum hamburgerii McDonalds devin un simbol al încălcării libertăților. Încălcări în primul rând de către Statele Unite”, a mai spus tânărul muzician.

El este convins că sancțiunile impuse Rusiei nu ar trebui să afecteze oamenii de rând și să le schimbe modul de viață. A vorbit când era legat cu cătușe de ușa restaurantului din centrul Moscovei: „A trebuit să vin aici pentru că trebuie să-mi schimb întregul mod de viață. Trebuie să mă limitez și nu vreau să o fac cu forța. Aceasta este violență împotriva conștiinței mele, asupra alegerii mele! Aceasta este violență împotriva mea, o persoană simplă”, a spus pianistul.

The anti-war protests arent the only ones in Moscow today.



Hours before the first Russian McDonalds closes, Luka Safronov chains himself to the doors before police cart him off.



“Closing down is an act of hostility against me and my fellow citizens!” pic.twitter.com/YWT3SjSUMU