VIDEO |Volkswagen Golf 8 a fost lansat oficial. Cinci motoare hibride, disponibile pe noua mașină

Peste 600 de persoane au fost invitate să participe la lansarea noului Volkswagen Golf 8. Printre acestea s-au numărat antrenorul echipei naționale de fotbal a Germaniei, Joachim Loew, cântărețul Peter Maffay, fostul pilot Hans-Joachim Stuck, precum și creatorul primului Golf, designerul Georgeto Giugiaro, notează Profit.ro.

Organizatorii acestui eveniment au pregătit o scenă de mari dimensiuni, covor roșu și un ecran cu peste 700 de LED-uri.

Noul Golf 8 a fost prezentat publicului pe scenă, alături de celelalte șapte generații anterioare ale celui mai bine vândut automobil din Europa.

Volkswagen Golf 8, cinci versiuni de motorizări hibride, dar și diesel

Potrivit unui comunicat al grupului Volkswagen, noul model Golf va dispune de nu mai puțin de cinci motorizări hibride. De asemenea, producătorul german introduce în premieră sistemul pe 48 volți, cu baterie Li-Ion, precum și noile tipuri de motoare eTSI. Acestea vor avea trei versiuni de putere, de 110, 130 și 150 CP.

De asemenea, vor fi și alte două motoare plug-in hibrid, de 204 CP și 245 CP, putere disponibilă în varianta sport GTE.

Ambele motoare plug-in hibrid vin dotate cu o baterie de 13 kWh ce permite șoferilor să circule 60 de kilometri în sistem exclusiv electric.

Noul Golf 8 va avea două motoare pe benzină, de 90 și 110 cai putere. În ofertă există și două motorizări diesel, de 115 și 150 CP, precum și una pe gaz (TGI), de 130 CP.

După ce a fost amendat cu peste un miliard de euro pentru scandalul Dieselgate, Volkswagen anunță că motoarele pe motorină folosesc tehnologie prin care nivelul de noxe este diminuat cu până la 80 la sută.

Golf 8 va avea un nou sistem de conectivitate

Noul Golf va dispune de o unitate de conectare (OCU) cu ajutorul căreia va menține în permanență legătura cu exteriorul, prin sistemele eSIM,

We Connect și We Connect Plus.

Sistemul Car2X, cuprins în dotările standard, va permite mașinii să comunice cu infrastructura și cu alte vehicule până la o distanță de 800 de metri, informațiile fiind afișate pe un ecran.

Potrivit Volkswagen, noul Golf va fi disponibil pe piață în luna decembrie.

foto: Volkswagen