„Pentru Ungaria, întrebarea nu este dacă este dispusă să plătească mai mulți bani pentru energie și să ajute, astfel, Ucraina, pentru că atunci am fi pregătiți pentru asta. Este vorba despre faptul că gazul nu va mai veni deloc”, a declarat Orban, care a spus că țara sa se află în aceeași situație cu Austria și cu Germania.

În plus, în cazul petrolului, Orban spune că „ar fi dura câțiva ani să reconstruim rafinăriile din Ungaria, dacă am obține petrolul din altă parte. Și, oricum, nimeni nu ne-a spus încă de unde l-am putea aduce, ce alternativă am avea”.

Potrivit Budapestei, 61% din petrolul folosit și 85% din resursele de gaze naturale sunt importate din Rusia.

„Ucrainenii cer, practic, să închidem complet economia maghiară. Asta înseamnă să pierdem ani de dezvoltare și să revenim la nivelul de acum 8-10 ani. Dacă nu există petrol și gaze, economia maghiară se va opri, fabricile vor trebui să se închidă, va fi șomaj în masă”, a continuat premierul Ungariei.

„Nu ne putem ruina de dragul lor”

„Voi face tot posibilul să îi ajut pe ucraineni, pentru că au fost atacați, au probleme. Într-o situație atât de dramatică, disputa cu privire la modul în care au fost tratate minoritățile noastre este secundară. Nu vom uita, dar este secundar. Vom face tot ce stă în puterea noastră, dar nu ne pot cere să ne ruinăm de dragul lor”, a adăugat Orban.

Orban insistă că adevărata întrebare este „dacă trebuie să acționăm aici conform opiniilor ucrainenilor sau să vedem cum îi putem ajuta fără a distruge interesele maghiare”.

Ungaria a permis transportatorilor ucraineni să efectueze tot traficul bilateral și de tranzit prin țară fără permise pentru , până pe 30 aprilie.

„Modul de gândire care vrea să minimizeze poziția maghiară este greșit și dăunător. Ungurii iau o poziție corectă din punct de vedere moral. Vom oferi ucrainenilor tot ce putem, dar nu le vom satisface niciuna dintre nevoile lor care ar distruge comunitatea noastră națională, fie prin moartea soldaților noștri, fie economia Ungariei”, a întărit Orban.

Pentru Orban urmează alegerile generale din 3 aprilie, cea mai strânsă cursă pentru premier de la victoria sa din 2010.

Foto: EPA

