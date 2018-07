Astfel, posterul prezită o femeie căreia îi curge sânge din nas și care are desenat, cu acel sânge, steagul Angliei pe față.

Noi statistici arată că violența domestică crește cu 26% atunci când joacă Anglia. În momentul în care selecționata ”Albionului” pierde, procentul este de 28%, conform The Drum.

”Am văzut aceste statistici și am creat această campanie pentru a ajuta victimele violenței domestice din timpul Cupei Mondiale”, a precizat Jo Wallace, undul dintre directorii J Walter Thompson.

“If England get beaten, so will she” poster from the National Centre for Domestic Violence (@_NCDV). Cases of DV go up 26% when England play, and 38% if they lose #WorldCup2018 pic.twitter.com/6GYYLEhcKm

— Sarah ? (@SarahJ_Berry) June 29, 2018