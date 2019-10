De Dragoș Tănase,

Inițial, cei doi au avut o scurtă discuție pe teme economice, pe parcursul căreia bărbatul i-a reproșat gradul de îndatorare al României.

În replică, Dăncilă i-a explicat acestuia că de când a preluat guvernarea, gradul de îndatorare al țării a scăzut, scrie zalau24.ro.

Guvernul României a adus România la cel mai mic grad de îndatorare. Viorica Dăncilă:

La finalul dialogului, premierul demis i-a propus să facă o fotografie cu ea, însă s-a lovit de refuzul categoric al bărbatului. „Nu, nu m-ați convins”, a replicat el.

Dialogul dintre Viorica Dăncilă și locuitorul din Bucium:

Localnic: „Am înțeles că vreți să fiți președinta României. Vreți voturile noastre. A românilor!”

Viorică Dăncilă: „Vreau a celor care cred în alt viitor pentru această tara”

Localnic: „Și care e viitorul copiilor noștri, dacă dumneavoastră, ați luat bani împrumut aproape în fiecare zi?”

Viorică Dăncilă: „Ce bani? Cine a luat bani cu împrumut?”

Localnic: „Guvernul României, condus de dumneavoastră”

De această dată, răspunsul Vioricăi Dăncilă a fost unul mai amplu, cu unele cifre și exemple.

„Am preluat această guvernare cu un grad de îndatorare de 37,4% din PIB (Produsul Intern Brut – n.r.), și acum gradul de îndatorare este de doar 35% din PIB. Cu toate acestea, am luat toate măsurile bune, inclusiv pentru PNDL-urile (Programul Național de Dezvoltare Locală – n.r.) cu care s-au construit această școală (nouă școală din Buciumi – n.r.), deci investițiile în comunități, am crescut pensiile și salariile, am crescut alocațiile, am crescut sumele destinate persoanelor cu dizabilități, (…) am investit în apartura în spitale, am crescut salariile medicilor pentru a nu mai pleca din țara, pentru că acesta înseamnă viitorul copiilor noștri, să creăm un nivel de trăi mai bun”, a spus Viorică Dăncilă, înainte de a fi refuzată de localnicul din Bucium.

