„În urma vizitelor de lucru pe care le-am avut în ultimele zile, din SUA şi EAU, la întoarcere având în vedere că nu mă simţeam bine şi îmi curgea nasul am făcut un test rapid – COVID. S-a dovedit că sunt infectat din nou cu SARS-COV-2. Am simptome de gripă şi voi sta izolat acasă până va trece. Aveţi grijă de sănătatea voastră, că nu am scăpat încă de acest virus”, a scris Virgil Popescu, marţi pe Facebook.

Ministrul energiei, Virgil Popescu, a mai avut COVID, la finalul lunii ianuarie a acestui an şi în luna noiembrie a anului 2020.

La începutul lunii ianuarie ministrul spunea că are o formă ușoară și că nu a fost nevoie să se interneze la spital.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO "Nimeni nu avea ideea asta". În 1993 a dat lovitura cu o afacere unică în România, acum are o avere uriașă

Playtech.ro Un bărbat important din viaţa Simonei Halep ARUNCĂ BOMBA despre dopaj! A povestit ce făcea sportiva, de fapt

Viva.ro Doamna Lina a fost eliminată de la Chefi la cuțite, iar acum a rupt tăcerea. Ce nu s-a văzut la tv i-a uimit pe cei din platou. Reacția lui Scărlătescu

Observatornews.ro Un gigant din Finlanda construieşte în România o fabrică unică în lume. 500 de angajaţi şi investiţie de 650 mil. euro

Știrileprotv.ro Știrea momentului! Armata lui Vladimir Putin s-ar îndrepta spre dezastru. Ce spune un general american că se va întâmpla în scurt timp

FANATIK.RO Satul din România care nu mai are niciun locuitor. De jumătate de secol este abandonat

Orangesport.ro Variantă uluitoare pentru FCSB. Propunerea venită la scurt timp după interviul lui Dică: ”Regulamentar poate să se întoarcă” | EXCLUSIV

HOROSCOP Horoscop 1 noiembrie 2022. Leii trebuie să se ocupe de treburile lor cât se poate de bine și să evite pierderea timpului