Patronul Nordis – denunț la DNA împotriva lui Vlad Oprea

Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, a fost reținut joi de procurorii DNA, fiind ulterior plasat sub control judiciar.

Edilul este acuzat de luare de mită în formă continuată, fals în declarații, abuz în serviciu și desfășurarea de operațiuni financiare incompatibile cu funcția.

Potrivit procurorilor, Vlad Oprea ar fi primit 238.000 de euro pentru a facilita aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) destinat construcției unui hotel în Sinaia.

O parte din bani ar fi fost folosiți pentru achiziționarea unei stații de betoane, iar veniturile obținute ulterior ar fi finanțat amenajarea unei vile din Sinaia.

Vlad Oprea a primit interdicția de a exercita funcția de primar în Sinaia

Afaceristul Vladimir Ciorbă, fondator al grupului Nordis, a confirmat că el este cel care l-a denunțat pe primarul din Sinaia.

Într-o postare pe Facebook, acesta a acuzat administrația locală, în special pe Vlad Oprea, de blocarea nejustificată a documentației necesare pentru proiectul Nordis Sinaia, o investiție de 20 de milioane de euro ce ar fi creat 70 de locuri de muncă.

„Încă din vara anului trecut am depus numeroase sesizări către DNA și alte organe competente, ultima plângere fiind un denunț împotriva primarului din Sinaia, Vlad Oprea. Informația conform căreia acest denunț ar fi fost făcut în urma investigației Recorder este complet falsă și tendențioasă.

Urmǎrirea penală este, conform legii, nepublică, de aceea nu pot da alte informații cu privire la conținutul denunțului formulat, însǎ aspectele pe care le formulez în continuare sunt publice.”, a scris Vladimir Ciorbă pe Facebook.

Întârzierile au dus la decredibilizarea Nordis

Omul de afaceri intenționa încă din 2018 să realizeze un complex hotelier în Sinaia, dar s-a confruntat cu întârzieri.

„Încă de la început, ne-am confruntat cu numeroase obstacole în obținerea documentelor necesare (certificat de urbanism, aviz de oportunitate și aviz pentru PUZ), toate fiind întârziate sau blocate de autoritatea locală, în special de către primarul Vlad Oprea.

Din cauza lipsei autorizațiilor de construcție și a altor documente necesare, proiectul Nordis Sinaia a suferit întârzieri nejustificate de peste 3 ani și 7 luni.”, continuă Vladimir Ciorbă.

Omul de afaceri a subliniat că întârzierile în obținerea avizelor au generat pierderi semnificative, penalități și decredibilizarea companiei Nordis, care a intrat în insolvență în octombrie 2024.

„Astfel, pentru cei care ne-au acuzat pe mine și pe asociații mei că am furat banii sau că am dat țeapă, aceasta este cauza principală a întârzierii demarării proiectului Nordis Sinaia. În rezumat, am solicitat autorizațiile necesare în perioada 2021-2025, încă nu le-am primit.”, a mai scris patronul Nordis.

Totodată, el a respins acuzațiile conform cărora compania ar fi vândut de două ori aceleași apartamente, catalogându-le drept calomnioase.

„În încheiere, vreau să subliniez că este complet falsă şi calomnioasă afirmaţia conform căreia Nordis ar fi vândut de două ori acelaşi apartament. Niciun notar din aceasta ţară nu ar face aşa ceva fără să fie arestat în secunda doi. În ciuda eforturilor masive, atât financiare, cât şi politice, de a distruge acest grup de firme româneşti, eu şi asociaţii mei vom continua să luptǎm pentru a ne apăra reputaţia şi pentru a duce la bun sfârşit toate proiectele în dezvoltare.”, concluzionează patronul Nordis.

Primarul din Sinaia, eliberat pe cauțiune

După ce Vlad Oprea a fost reținut pentru 24 de ore, procurorii DNA au decis să nu îl aresteze preventiv. El a fost plasat sub control judiciar, cu o cauțiune de 600.000 de lei în dosarul în care este acuzat de luare de mită, au declarat surse judiciare pentru Libertatea.

Mai mult, acesta nu mai are voie să-și exercite funcția de primar.

Miercuri și joi, 22 și 23 ianuarie, DNA a efectuat percheziții în 33 de locații, sedii ale unor instituții publice și domiciliile unor persoane fizice, în acest dosar.

În noaptea de miercuri spre joi, Vlad Oprea s-ar fi simțit rău și ar fi fost dus la spital cu salvarea. Joi dimineață, el a dat explicații în fața procurorilor DNA, la sediul central din București.

Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, aflat la al șaselea mandat, este anchetat de DNA într-un dosar care vizează mai multe infracțiuni, printre care luarea de mită în formă continuată și abuz în serviciu.

O anchetă realizată de Recorder în mai 2024, intitulată „Cartelul din Carpați”, a arătat cum Vlad Oprea deținea, prin interpuși un castel în Franța și o vilă, într-o zonă protejată din Sinaia.

