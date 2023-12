Lui Putin i s-au dat explicaţii despre proiectarea primelor bombe nucleare sovietice şi i s-a arătat un panou de control pentru simularea unui test nuclear, prezentându-i-se ulterior imagini ale unei explozii şi ale unui nor în formă de ciupercă printr-o fereastră de vizionare.

După începutul războiului din Ucraina, Putin a reamintit frecvent Occidentului mărimea şi capacităţile arsenalului nuclear al Rusiei, avertizând că oricine ar încerca să lanseze un atac nuclear împotriva ţării sale ar fi şters de pe faţa pământului.

El a desfăşurat rachete nucleare tactice în Belarus şi a schimbat poziţia Rusiei cu privire la două tratate majore de dezarmare, dar a declarat în acelaşi timp că Moscova nu „agită” în mod nesăbuit arma atomică şi nici nu îşi schimbă doctrina privind utilizarea acesteia.

Se aşteaptă ca luna aceasta Putin să confirme că va candida pentru un nou mandat de şase ani în luna martie, iar apariţia sa luni la expoziţia VDNH a avut un caracter preelectoral evident, notează Reuters.

Preşedintele rus a fost prezentat alături de un grup de elevi scriind un mesaj pe o tablă uriaşă albă speranţele lui pentru viitorul lor şi selectând câteva din ilustratele pe care copiii îşi exprimaseră dorinţele şi le atârnaseră pe un Pom de Crăciun, în speranţa că le va putea îndeplini.

Russia’s President Vladimir Putin thanked the schoolboy for helping the soldiers from the Northern Military District zone and gave him a high five.



„Give me five, harder, one more time.”



Only leader who can stand against Nazis and Fascist in today’s world. Respect for this man. pic.twitter.com/OoQ23EROap