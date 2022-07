Imaginile surprinse înaintea întâlnirii de marți îl arată pe Putin agitându-se, schimbându-și greutatea de pe un picior pe altul plin de iritare și făcând grimase care trădau situația inconfortabilă în care se afla în fața camerelor de filmat timp de aproape un minut, înainte de a a apărea în încăpere, în sfârșit, Erdogan.

A fost o situație inedită pentru liderul rus, care și-a construit reputația de a-i ține pe liderii mondiali să aștepte, intenționat, uneori ore întregi, când trebuiau să înceapă discuțiile programate la ore clare.

Reporterii au surprins momentul în care Putin a intrat marți în cameră, convins că Erdogan îl va urma rapid. Dar a rămas singur în picioare în mijlocul sunetelor făcute de declanșatoarele aparatelor de fotografiat.

Cu mâinile împreunate în față, liderul rus, de obicei stoic, a fost văzut mișcându-și picioarele și sugându-și obrajii în timpul așteptării de 47 de secunde. În cele din urmă, Putin și-a lăsat mâinile să cadă pe lângă corp, cu un strop de exasperare în gest, în timp ce Erdoğan a apărut în încăpere și cei doi și-au dat mâna.

„Acele 50 de secunde în care Erdogan l-a făcut pe Putin să aștepte, părând slab în fața camerelor de filmat, spun suficient despre cât de multe s-au schimbat după invadarea Ucrainei”, a declarat Joyce Karam, corespondent principal în Orientul Mijlociu al National News, într-o postare pe Twitter.

Karam a numit momentul o „răzbunare dulce” pentru Erdoğan, după ce Putin l-a lăsat pe liderul turc să aștepte aproximativ două minute înainte de o întâlnire în 2020. Presa turcă a scris la acea vreme că Erdogan și anturajul său au fost umiliți, după ce au fost forțați să aștepte afară într-o anticameră și surprinși în filmări distribuite apoi la scară largă de instituțiile de știri ruse.

Erdogan gives Putin a little taste of his own medicine pic.twitter.com/hY8RNuJRek