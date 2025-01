Aflat în campanie încă din momentul în care a pierdut alegerile prezidențiale din 2020, Donald Trump a pretins în repetate rânduri că multe lucruri rele, printre care și războiul din Ucraina, nu s-ar fi întâmplat dacă el ar fi fost la Casa Albă.

În ceea ce privește alegerile prezidențiale pierdute în fața lui Joe Biden, Donald Trump susține și acum, fără nicio probă după atâția ani, că au fost „furate”.

Revenit la Casa Albă, Donald Trump insistă, cel puțin la nivel declarativ, pentru încheierea cât mai rapidă a războiului din Ucraina și îl avertizează pe Vladimir Putin cu noi sancțiuni dacă nu acceptă pacea.

Președintele ucrainean Volodimir „Zelenski vrea un acord. Eu nu știu dacă Putin și-l dorește, probabil. (…) Cred că va distruge Rusia dacă nu va face pace”, a spus Trump în primele ore petrecute în Biroul Oval.

Donald Trump s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski atât în toiul campaniei prezidențiale, cât și după ce a fost ales președinte pe 5 noiembrie 2024. Nu se știu detalii concrete despre discuțiile purtate de cei doi lideri de stat, dar cert este faptul că Trump și-a domolit criticile la adresa lui Zelenski, apreciind în mod repetat că acesta își dorește încheierea războiului spre deosebire de Putin, în timp ce Zelenski menționează constant ideea lui Trump de „pace prin forță”.

La rândul lui, Vladimir Putin pare să încerce să-i intre în grații lui Trump promovând acuzația nedovedită privind „fraudarea” alegerilor din 2020 și făcând o legătură – pe placul lui Trump – între prezidențialele americane din 2020 și izbucnirea războiului din Ucraina.

🤡 Putin stated that if the 2020 election hadnt been stolen from Trump, he wouldnt have started one of the bloodiest wars in Europe. pic.twitter.com/OjWpcNuZe9