„La Kiev, un automobil a intrat în coliziune cu maşina preşedintelui Ucrainei şi cu vehiculele din escorta lui”, a anunțat Serghei Nikiforov pe Facebook.

„Medicii care îl însoţeau pe preşedinte i-au acordat asistenţă de urgenţă şoferului autovehiculului şi l-au transferat într-o ambulanţă”, a precizat Serghei Nikiforov.

Potrivit oficialului ucrainean, imediat după accident, Volodimir Zelenski a fost examinat de medici, starea sa de sănătate fiind bună.

„Preşedintele a fost examinat de un medic, nu au fost depistate răni grave. Poliţia va investiga toate împrejurările producerii accidentului”, a afirmat Serghei Nikiforov, fără a oferi alte detalii.

#Ukraine Footage from the scene of the accident with #Zelensky in #Kyiv. According to reports, the car collision took place at about 12 o’clock at night on Victory square. pic.twitter.com/ZQT9Yq2787