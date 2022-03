Juniori ai echipelor de fotbal din toată Ucraina au înregistrat un videoclip în care cer încetarea războiului. Ei spun că vor să joace fotbal într-o țară liniștită, să fie fericiți în orașul lor, să locuiască în casa lor și să petreacă timpul într-un loc în care oamenii zâmbesc. Ei încheie videoclipul cu mesajul: „Copiii ucraineni împotriva războiului”.

Liceenii ucraineni imploră Rusia să oprească războiul în șase limbi, ucraineană, rusă, engleză, germană, franceză și spaniolă. Copiii au înregistrat videoclipul în timp ce sunau sirenele.

„Vrem să studiem și să trăim în pace! Nu vrem să ne fie frică. Vă rugăm să opriți războiul”, se arată în mesaj.

