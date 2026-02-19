Ploi, ninsori și ger în București

ANM a publicat prognoza meteo specială pentru București pentru intervalul joi – duminică. Joi maximele ajung la 4 grade Celsius, vineri vin ploile și ninsorile, iar sâmbătă vremea devine deosebit de rece. În această perioadă, minimele coboară până la -7 grade Celsius.

Joi, în București, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade Celsius, iar cea minimă va fi de -7… -5 grade Celsius.

Vineri, cerul se va înnora treptat și vor fi precipitații sub formă de ploaie, apoi lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări seara și noaptea (viteze de 50-55 km/h).

Temperatura maximă va fi de 2… 4 grade Celsius, iar cea minimă, de -3… -2 grade Celsius.

Sâmbătă, vremea va deveni deosebit de rece. Cerul va fi noros și va ninge, iar vântul va avea intensificări în prima parte a intervalului (viteze de 40-45 km/h). Temperatura maximă va fi de -3… -1 grad Celsius, iar cea minimă, de -5… -3 grade Celsius.

Vreme severă în toată România, până duminică dimineață

În intervalul 19 februarie, ora 10.00 – 22 februarie, ora 10.00, este în vigoare o informare meteorologică ce vizează precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, ghețuș, vânt și vremea rece în toată țara.

Aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile vestice și va cuprinde majoritatea zonelor.

În Banat și Crișana vor fi mai ales ploi, iar în Moldova și la munte va ninge. În restul teritoriului vor fi precipitații mixte. În seara de vineri și în noaptea de vineri spre sâmbătă însă vor predomina ninsorile. Local cantitățile de apă vor fi de 10-15 l/mp și izolat de peste 20-25 l/mp. Pe spații mici se va forma polei sau ghețuș. Se va depune strat de zăpadă cu grosimi în medie de 5-15 cm.

Vineri, vântul va avea intensificări temporare în regiunile vestice și la munte, apoi începând cu orele amiezii și până sâmbătă seara și în cele estice și sud-estice. Vor fi viteze în general de 40-55 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70-90 km/h.

Temporar vor fi viscol și vizibilitate redusă. Vineri, vremea va fi rece în Moldova și în nord-estul Munteniei, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 2 grade Celsius.

Sâmbătă, vremea se va răci în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile maxime se vor situa între -6 și 4 grade Celsius. Minimele termice se vor situa în general între -12 și -2 grade Celsius și va fi ger îndeosebi în nordul Moldovei.

Aseară, Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a anunțat un nou val de frig și ninsori în România. După episodul sever de iarnă care a paralizat mai multe zone, inclusiv Capitala, țara noastră va fi lovită de un nou ciclon la sfârșitul săptămânii. După 24 februarie, vremea se încălzește brusc și aduce temperaturi de până la 18 grade Celsius.

Marți, Administrația Națională de Meteorologie a emis și prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 16 februarie – 15 martie 2026.

