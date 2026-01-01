Potrivit ANM, în intervalul 1.01.2026 ora 10.30 – 2.01.2026 ora 8.00, vremea se va menţine rece, îndeosebi dimineaţa şi noaptea.

Cerul va fi variabil, mai mult senin la începutul şi spre sfârşitul intervalului. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 2… 3 grade Celsius, iar cea minimă, de – 6… -4 grade Celsius, mai scăzută în zona preorăşenească până spre -9 grade Celsius.

În intervalul 2.01.2026 ora 8.00 – 3.01.2026 ora 10.00, vremea se va încălzi faţă de zilele precedente, astfel că valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date.

Cerul va fi variabil, cu înnorări seara şi noaptea, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 7… 8 grade Celsius, iar cea minimă de -3… 0 grade Celsius.

Pe de altă parte, vortexul polar, perturbat de un eveniment rar de încălzire stratosferică, aduce temperaturi scăzute în SUA, Canada și Europa. Experții anunță temperaturi mai mici față de normalul perioadei și ger năprasnic în luna ianuarie 2026.



