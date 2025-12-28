Temperaturi mai mici față de normalul perioadei, așteptate în ianuarie 2026

Prognozele pentru ianuarie 2026 indică temperaturi scăzute în Europa și America de Nord, cu un flux stabil de aer rece din regiunile polare. O analiză recentă publicată de site-ul specializat Sever-weather.eu indică o anomalie de presiune în stratosferă, cauzată de un eveniment de încălzire și de perturbarea vortexului polar.

Experții estimează o dezintegrare a circulației inferioare, ceea ce va permite eliberarea aerului polar rece în Statele Unite, Canada și Europa. În prezent, în România este valabil deja un cod roșu de vreme extremă, iar meteorologii au anunțat ger, ninsori și vijelie.

Vortexul responsabil de menținerea aerului rece în regiunile polare poate, atunci când este perturbat, să elibereze aer rece, determinând apariția iernii severe în zonele de latitudine medie. Sursa citată mai sus detaliază cum acest fenomen influențează modelele meteorologice și de ce frigul ar putea persista până în luna ianuarie.

Ce este și cum ne afectează vortexul polar

Contrar numelui său, vortexul polar este un fenomen atmosferic ușor de înțeles. Acesta reprezintă circulația de iarnă care se formează peste emisferele nordică și sudică, având aspectul unui ciclon care menține aerul polar rece concentrat în regiunile polare.

Se extinde de la suprafață în stratosferă, la o înălțime de peste 50 km, având diferite forme și intensități în funcție de stratul atmosferic.

Un vortex polar puternic ajută la păstrarea aerului rece în jurul polilor, creând condiții mai blânde pentru regiunile de latitudine medie, inclusiv Statele Unite și Europa. Însă, în cazul unei perturbări sau colapsuri complete ale vortexului, aerul rece se poate răspândi cu ușurință spre sud, afectând regiuni din America de Nord și Europa.

Cum se produce încălzirea stratosferică și de ce va aduce aer rece în Europa

Un astfel de eveniment a avut loc la sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie 2025, marcând o creștere semnificativă a presiunii și temperaturii în stratosferă, ceea ce a pus o presiune considerabilă asupra vortexului polar.

Potrivit sursei citate anterior, aceasta a fost una dintre cele mai timpurii astfel de încălziri stratosferice înregistrate în ultimii 70 de ani, deformând și perturbând structura vortexului polar.

Hărțile de presiune și temperatură ale stratosferei medii la nivelul 10 mb (30 km înălțime) arată un model clar al anomaliilor de presiune care au condus la încetinirea și perturbarea acestui strat atmosferic. Efectele acestui fenomen se propagă treptat către straturile inferioare ale atmosferei, influențând condițiile meteorologice de la suprafață cu o întârziere de aproximativ 20-40 de zile.

Motivele pentru care apar temperaturi extrem de scăzute în Europa și America

În acest moment, două nuclee puternice ale vortexului polar sunt împinse spre America de Nord și Europa.

Acest lucru determină schimbări meteorologice semnificative, incluzând fluxuri de aer rece polar. Prognozele detaliate arată separarea structurii vortexului polar inferior, cu un nucleu direcționat către America de Nord și altul către Europa.

Aceasta cauzează un flux nordic localizat, aducând aer rece în aceste regiuni. În același timp, o anomalie puternică de presiune creează o zonă de înaltă presiune între aceste nuclee, accentuând impactul asupra modelelor meteorologice pe ambele părți ale Atlanticului. Prognozele pentru următoarele 5-10 zile confirmă aceste tendințe, cu zone de joasă presiune care ghidează aerul rece din regiunile polare către Statele Unite, Canada și Europa.

Un val de ger năprasnic lovește Europa în luna ianuarie

Un tipar interesant se conturează și pentru Europa, unde un nucleu al vortexului polar va genera un flux nordic ce va aduce temperaturi scăzute pe întregul continent, incluzând regiunile sudice.

Acest model sugerează o iarnă severă, cu potențial de zăpadă în Statele Unite și Europa, în funcție de umiditate. Durata acestor condiții reci variază, dar analiza anilor anteriori cu scenarii similare indică un ianuarie rece, în ciuda unei consolidări a vortexului polar superior.

În trecut, astfel de modele au adus temperaturi scăzute în Canada și în Statele Unite, extinzându-se uneori și în Europa.

Prognoza meteo pentru luna ianuarie, în Europa și SUA: temperaturi mai mici față de normalul perioadei

Conform prognozelor pentru luna ianuarie 2026, presiunea atmosferică sugerează un tipar favorabil pentru temperaturi scăzute în Europa, cu o presiune ridicată în nord și o zonă de joasă presiune pe continent. Aceasta va genera un flux stabil dinspre nord, favorizând transportul aerului rece.

În America de Nord, nucleul vortexului polar va fi poziționat deasupra Canadei, ceea ce va crea un flux nordic și nord-vestic ce va afecta Statele Unite. Modelul de temperatură arată un coridor stabil de aer rece din vestul și centrul Canadei către nordul și estul Statelor Unite, similar cu tiparele observate în anii precedenți cu condiții asemănătoare.

Zona cu cel mai mare potențial de ninsoare pare să fie concentrată de-a lungul principalelor trasee ale maselor de aer rece din Canada către regiuni precum Upper Midwest, Marile Lacuri și nord-estul interior al Statelor Unite.

România s-a mai confruntat cu un episod de ger extrem și în februarie 2025. La acel moment, vortexul polar a adus temperaturi minime de până la -15 grade Celsius.