Xiaomi a lansat telefonul Mi 10 Ultra, cu cea mai bună cameră foto din lume și încărcare completă în doar 23 de minute

Mi 10 Ultra are specificații de top: procesor Qualcomm Snapdragon 865, iar în privința memoriei RAM există variante cu 8, 12 sau 16 GB.

Încărcare extrem de rapidă

În privința stocării există variante de 128, 256 și 512 GB. Bateria are 4.500 mAh și poate fi încărcată extrem de rapid, având o putere de 120 W. Astfel, acesta poate fi încărcat total în doar 23 de minute. În doar cinci minute acesta se poate încărca până la 41%, potrivit The Verge.

Încărcarea wireless este și ea rapidă, fiind de 50 W, iar dispozitivul poate încărca, la rândul său, în sens invers alte gadgeturi cu o putere de 10 W.

În privința conectivității există 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC, dar și un senzor infraroșu prin care se pot controla alte dispozitive, telefonul acționând ca o telecomandă.

Telefonul Xiaomi Mi 10 Ultra FOTO: Xiaomi

Ecranul are 6,67 inchi, este OLED, are o rezoluție Full HD+ și este compatibil cu tehnologia HDR10+ pentru culori mai vii. De asemenea, ecranul are o rată de refresh de 120 Hz.

Sistemul de camere foto al smartphone-ului este însă cel care impresionează: în spate se găsesc o cameră de 48 megapixeli, o cameră periscop de 48 megapixeli cu zoom hibrid de 120X, o cameră ultrawide de 20 megapixeli și una telefoto de 12 megapixeli pentru portrete.

Noul Mi 10 Ultra este deja pe primul loc în topul DxOMark, camera sa fiind considerată chiar mai bună decât cea de pe Huawei P40.

Sistemul de camere de pe Mi 10 Ultra se clasează pe primul loc în topul DxOMark

Cât va costa Xiaomi Mi 10 Ultra

Smartphone-ul Xiaomi Mi 10 Ultra va fi disponibil în China din data de 16 august la un preț de pornire de 5.299 yuani (760 dolari/650 euro) pentru varianta de bază, cu 8 GB de memorie RAM și 128 GB stocare.

Prețul poate ajunge la 6.999 yuani pentru varianta cu 16 GB de RAM și 512 GB stocare, adică 999 de dolari sau 850 de euro.

Televizorul transparent

Xiaomi a mai prezentat cu această ocazie și alte produse, precum smartphone-ul Redmi K30 Ultra la 1.999 yuani (285 de dolari/245 euro) și un televizor OLED transparent numit Mi TV Lux.

Televizorul Xiaomi Mi TV Lux, cu ecran transparent FOTO: Xiaomi

Smartphone-ul Redmi K30 Ultra are un preț imbatabil, similar cu cel al primului telefon lansat de Xiaomi Foto: Xiaomi

De asemenea, a prezentat și un cart numit Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition.

Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition FOTO: Xiaomi

