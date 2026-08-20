Decizia vine în urma unui proces de proporții în care omul de afaceri a fost găsit vinovat de fraudă financiară la scară largă, emitere ilegală de valori mobiliare și deturnare de fonduri publice.

De la sărăcie rurală la o avere de 43 de miliarde de dolari

Născut într-o familie modestă din provincia Henan, rămas orfan de mamă la doar 1 an, Xu Jiayin a parcurs un drum spectaculos ce a oglindit transformarea economică a Chinei din ultimele decenii.

După ce a lucrat în agricultură, a studiat ingineria metalurgică și s-a angajat într-o fabrică de stat. Reformele economice lansate de Deng Xiaoping în anii ’90 l-au determinat să renunțe la postul călduț și să plece la Shenzhen, epicentrul noului capitalism chinez.

În 1996, el a fondat Evergrande, un dezvoltator imobiliar care s-a extins într-un ritm amețitor. Compania a construit ansambluri rezidențiale gigantice în peste 280 de orașe, ajungând să angajeze peste 200.000 de oameni.

În 2017, Xu devenise cel mai bogat om din China, cu o avere estimată la 43 de miliarde de dolari. Deținea echipe de fotbal de top, investiții în mașini electrice și companii de apă îmbuteliată, având totodată acces direct la elitele politice de la Beijing.

Modelul economic construit pe datorie și prăbușirea imperiului

Extinderea accelerată a Evergrande s-a bazat pe un mecanism riscant: achiziția masivă de terenuri finanțată din credite bancare, obligațiuni emise pe piață și vânzarea apartamentelor înainte ca acestea să fie măcar construite.

Atâta timp cât piața imobiliară crescuse continuu, banii încasați pe proiectele viitoare acopereau datoriile vechi.

Totul s-a oprit în anul 2020, când guvernul chinez a introdus reglementări stricte pentru reducerea gradului de îndatorare al marilor dezvoltatori.

Lipsită de acces la noi credite, Evergrande nu și-a mai putut plăti datoriile de peste 300 de miliarde de dolari. Șantierele s-au blocat, iar mii de cumpărători au rămas fără locuințele deja plătite, declanșând cea mai gravă criză imobiliară din istoria recentă a țării.

Confiscarea averii și amenzi record

Ancheta judiciară a scos la iveală faptul că, între 2016 și 2021, conducerea Evergrande a umflat artificial activele și a ascuns datoriile reale prin raportări financiare false.

Tribunalul a dispus confiscarea întregii averi a lui Xu Jiayin, iar conglomeratul Evergrande a primit o amendă de 8,82 miliarde de yuani, alături de o penalitate suplimentară de 7 miliarde de yuani aplicată filialei Hengda Real Estate.

Totodată, alte 56 de persoane din conducerea grupului au primit pedepse cu închisoarea între 22 de luni și 18 ani.

Sentința fără precedent marchează sfârșitul definitiv al modelului chinez de dezvoltare bazat pe datorii necontrolate și speculații imobiliare.

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