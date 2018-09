Incidentele au avut loc în oraşele Lawrence, Andover şi North Andover, situate la aproximativ 40 de kilometri nord de Boston, notează Mediafax.

Sute de oameni au fost evacuați din cauza incendiilor care au izbucnit în cele trei orașe.

Cel puțin trei persoane, printre acestea și un pompier, au fost rănite în orașul Andover, a anunțat primarul într-un comunicat.

⚠️⚠️⚠️THIS IS NOT A DRILL: North Andover Board of Selectman tells Boston 25 News they are trying to evacuate the entire town. WATCH LIVE: https://t.co/gVNw9VYK9n #Boston25 #BreakingNews pic.twitter.com/fGwxLmPZ37 — Boston 25 News (@boston25) September 13, 2018

Autoritățile cred că principala cauză a producerii exploziilor și incendiilor este presiunea mult prea mare dintr-o conductă principală de gaz, a menționat Michael Mansfield, şeful pompierilor din Andover, conform sursei citate.

„Acest eveniment nu se termină în seara aceasta. Cel mai probabil va continua pentru încă o săptămână sau o săptămână jumătate”, a adăugat Mansfield.

Autoritățile au venit în sprijinul localnicilor afectați de incendii și au amplasat centre de primire în școli.

„Toate persoanele care au alimentare cu gaz în case trebuie să îşi evacueze locuinţele până la noi instrucţiuni”, a declarat Andrew Maylor, primarul din North Andover.

NOT A DRILL: ANYONE in the Lawrence, Andover and North Andover area who smells gas needs to leave immediately. WATCH LIVE: https://t.co/gVNw9VYK9n #Boston25 pic.twitter.com/W6AHrNygap — Boston 25 News (@boston25) September 13, 2018

„Ceea ce ştim momentan este că s-au produs mai multe incendii şi explozii în oraş”, a declarat Dan Rivera, primarul din Lawrence, adăugând că localnicii care simt miros de gaz ar trebui să îşi părăsească imediat casele.

Reprezentanţii companiei Columbia Gas au anunţat că au micşorat presiunea din conducte, dar va dura ceva până opresc de tot aprovizionarea cu gaz.

#BREAKING: Devastating picture from #Lawrence on Chickering Road in #Lawrence. Chimney collapsed onto SUV. pic.twitter.com/JZXk0iuhLh — WBZ | CBS Boston News (@wbz) September 13, 2018

În tot acest timp, uraganul Florence ar putea afecta mai multe zone de pe Coasta de Est a Statelor Unite.

Sursă foto: EPA