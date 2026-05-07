Noapte după noapte, hoții au furat șine de pe șantier

Șinele și materialele aduse pentru modernizarea infrastructurii feroviare de pe tronsonul Lugoj-Timișoara au fost furate în repetate rânduri, pe timpul nopții. Ancheta vizează mai multe furturi comise pe șantierul feroviar unde se desfășoară lucrări de modernizare și dublare a liniei de cale ferată.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Lugoj – Biroul de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, au pus în executare opt mandate de percheziție domiciliară în județele Timiș și Caraș-Severin, într-un dosar penal privind infracțiuni de furt și furt calificat. Descinderile au avut loc în municipiul Lugoj și în localitățile Hodoș, Sinersig, din județul Timiș, precum și în Zorlențu Mare, județul Caraș-Severin, potrivit Poliției Române.

Din cercetările efectuate până acum a reieșit că, începând din anul 2025 și până în prezent, persoane necunoscute ar fi sustras în repetate rânduri, pe timpul nopții, profile din fier cu lungimea de șase metri, precum și alte bunuri utilizate la construirea căii ferate de pe tronsonul Lugoj-Timișoara.

Prejudiciu de peste 50.000 de euro

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat 207 profile din fier, în vederea continuării cercetărilor. De asemenea, au mai fost ridicate două role de geotextil, o rolă geogril și patru role de membrană bituminoasă. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul recuperat depășește 50.000 de euro.

Șase persoane au fost conduse la sediul Poliției Municipiului Lugoj pentru audieri, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.

Compania spaniolă care lucrează pe lotul Lugoj-Timișoara Est

Potrivit Club Feroviar, constructorul care execută lucrările pe Lotul 2 Lugoj-Timișoara Est este FCC Construccion S.A., companie din Spania.

Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis la 28 decembrie 2022, iar valoarea contractului, fără TVA, este de 1.916.221.849,14 lei, echivalentul a aproximativ 385 de milioane de euro. Potrivit ultimei monitorizări realizate de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, la începutul lunii aprilie 2026, stadiul fizic al lucrărilor era de 64,42%, cu un avans de 1,74 puncte procentuale față de luna anterioară.

La finalizarea proiectului, lungimea infrastructurii feroviare va crește de la 54,13 kilometri de linie simplă la 108 kilometri de linie simplă desfășurată, prin modernizarea și dublarea traseului.

