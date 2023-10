Patru cazuri au fost raportate poliției germane în ultimele zile, crescând îngrijorările cu privire la siguranța evreilor din capitala germană. Poliția a confirmat că cel puțin o persoană de confesiune evreiască locuia în clădire.

„Acum subiectul investigației noastre este să aflăm dacă în celelalte case locuiesc evrei și dacă incidentele sunt legate”, a spus un purtător de cuvânt al poliției.

Incidentele, care constituie o infracțiune penală conform legii germane, par a fi o imitație intenționată a persecuției antisemite a evreilor din anii 1930, când nazistii au pictat Steaua lui David pe ușile și ferestrele magazinelor evreiești în încercarea de a descuraja oamenii să facă cumpărături acolo.

“Pro-Palestinian” rallies are Pro-Hamas rallies



The hate is surging.



Across the world there are many instances of houses belonging to Jews being marked with the Star of David—marking Jews for death—as the Nazis did.



