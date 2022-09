”Am avut o conversație telefonică cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Am discutat despre alocarea următoarei tranșe de ajutor macro-financiar UE cât mai curând posibil. Am subliniat necesitatea pregătirii celui de-al optulea pachet de sancțiuni, inclusiv interzicerea eliberării vizelor cetățenilor ruși”, a scris liderul de la Kiev pe rețeaua socială.

Totodată, Zelenski a precizat că a discutat cu președinta Comisiei Europene despre coordonarea Kievului și Bruxellesului în privința unor măsuri pentru ”limitarea profiturilor excedentare ale Rusiei din vânzarea de petrol și gaze”.

Had a phone conversation with President of the European Commission @vonderleyen. Discussed the allocation of the next tranche of #EU macro-fin aid ASAP. Emphasized the need to prepare the 8th package of sanctions, including a ban on issuing visas to Russian citizens. (1/2)