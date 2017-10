Ce spune mama Primei Doamne a Cataloniei despre cuplul prezidențial. Lenuța Topor, mama Marcelei Topor, spune despre fiica sa și despre liderul regiunii care și-ar putea declara independența de Spania că sunt oameni simpli și foarte decenți care au plecat de jos și sunt acum doar în urma muncii lor. Femeia a mărturisit în exclusivitate reporterului Libertatea că opt ani a fost bonă pentru nepoții săi în Catalonia, unde a învățat atât spaniola, cât și limba oficială a regiunii guvernate de către ginerele său.

De o modestie ieșită din comun, mama Primei Doamne a Cataloniei a acceptat să ne povestească în câteva cuvinte despre cuplul prezidențial, în casa căruia a stat nu mai puțin de opt ani.

Lenuța Topor susține că fiica sa Marcela și ginerele Carles Puigdemont sunt oameni modești, care nu se compară nici pe departe cu cei aflați în fruntea României sau care s-au perindat pe la conducerea țării noastre.

Femeia, care în prezent lucrează împreună cu soțul său la refacerea casei în care locuiesc în cartierul 13 Decembrie din municipiul Vaslui, ne-a povestit că a învățat și ea atât limba catalană cât și cea spaniolă.

”Am locuit la fiica mea opt ani, împreună cu soțul meu. Am avut grijă de cele două fete ale fiicei mele, de opt și zece ani. Evident, cât am stat acolo am învățat catalana și spaniola”, spune mama Marcelei Topor, adăugând, cu mândrie, că fiica sa stie foarte bine șase limbi.