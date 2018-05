Aţi văzut vreodată o ecluzare cu o navă pe Dunăre? Dacă nu, astăzi vă arătăm, în premieră, cum se face, într-o experienţă unică 360° ! Vă ducem chiar în interiorul ecluzei de la Porţile de Fier 1, şi nu cu un vaporaş, ci cu marina militară fluvială. România este singura ţară care are nave de luptă pe Dunăre. Noi am fost la bordul monitorului I. C. Brătianu. Are 92 de guri de foc, cântarește 5.000 de tone şi se poate deplasa cu o viteză maximă de 30 de kilometri pe oră.