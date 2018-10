Bărbatul este acuzat că și-ar fi introdus bile în penis pentru a provoca mai multă durere victimelor în timpul abuzurilor sexuale, notează Mirror.

În instanță, Geraldo Parsons a fost întrebat despre bilele din plastic. În apărarea sa, tânărul a spus că bilele sunt o chestiune de „intimitate”. Parsons a spus că acest element are legătură cu religia sa, susținând că este evreu. El a mărturisit că bilele îi „provoacă plăcere atât lui, cât și iubitei sale”, conform jurnalistei Tammy Petersen, reporter în cadrul publicației News24 din Africa de Sud, care a asistat la audierile din instanță.

Parsons says it's plastic pearls, and its part of his religion. He claims he is Jewish. Pearls gives pleasure to both him and his girlfrind, he testifies. #HannahCornelius @TeamNews24

— Tammy Petersen (@TammyPetersen87) October 24, 2018