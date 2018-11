Ce face Vladimir Drăghia de dragul nevestei. „Dar a zis Alice…”

Vladimir Drăghia s-a pozat alături de soția sa, Alice Cavaleru, într-o ipostază specifică sărbătorilor de iarnă. Deși imaginea nu este una dintre preferatele lui, la îndemnul partenerei sale de viață, acesta a postat-o pe rețelele de socializare.

„Nu-mi place în mod special poza asta, dar a zis Alice că pare că am depus efort în a mă îmbracă, nu ca de obicei, așa că say no more…”, a spus Vladimir Drăghia.

Actorul Vladimir Drăghia este căsătorit cu Alice Cavaleru din vara acestui an. Cei doi au împreună o fetiță minunată, care se numește Zora. Vladimir Drăghia este cunoscut publicului telespectator și grație concursului Exatlon România, difuzat de postul de televiziune Kanal D. Actorul este câștigătorul primului sezon al competiției.

