Companiile municipale vor funcționa în continuare, a declarat primarul Capitalei, Gabriela Firea. Judecătorii nu au decis sistarea activității

'Nu creează niciun efect decizia de ieri. Nu se face nicio referire la sistarea activității, se afirmă doar că actul de înființare trebuia votat cu două treimi, nu cu jumătate plus unu. Ca să se desființeze ar însemna să fie un nou proces în vederea radierii. Nu este nicio logică juridică și financiară. Aceste companii nu sunt ilegale. Instanța nu a spus așa ceva. Consider că judecătorii au fost induși in eroare, nu au primit toate informațiile. Companiilor nu li s-a dat patrimoniu', a declarat Gabriela Firea.

Primarul general a explicatcă desființarea acestor companii ar bloca orașul, potrivit hotnews.ro

'Compania consolidări lucrează în 42 de imobile cu bulină și avem documentația gata pentru alte 56, unde pot începe lucrările, deci s-ar întrerupe consolidarea clădirilor cu risc seismic. Compania Municipală Dezvoltare Durabilă realizează studii de fezabilitate pentru marile proiecte. Ar fi fost de zece ori mai scump și dura mult mai mult dacă le făceam cu firme din piață. Compania Medicală acordă îngrijiri la domiciliu. Trustul Construcții lucrează la Sala Polivalentă', a dmai spus Firea

Gabriela Firea acuză consilierii opoziției, care au demarat procesul, că nu fac decțt să țină partea 'firmelor căpușă'

' Ei plâng de mila firmelor căpușă. Este un moment jenat pentru USR, probabil firmele sponsorizează USR. De exemplu, firma UTI care câștiga toate licitațiile acum este supărată că nu mai poate da șpagă să câștige o licitație. Vin oameni să îmi spună ca erau făcute caietele de sarcini la sediul firmei și trimise în primărie ca să câștige licitația', a mai spus primarul general.

USR București a anunțat joi seară că instanța, respectiv Curtea de Apel București, a decis anularea hotărârilor Consiliului General prin care au fost înființate cele 22 de companii ale Primăriei Capitalei.

Cele 22 de companii municipale au fost înființate în 2017 din dorința primarului Gabriela Firea de a schimba modelul administrativ. De atunci, Primăria Capitalei a pompat în ele, prin majorări succesive de capital, peste două miliarde lei, arată sursa citată. Acesta au pentru anul acesta un buget de 1,2 miliarde lei, câteva mii de angajați, iar municipalitatea a delegat către ele majoritatea serviciilor de interes public, de la administrarea parcărilor, iluminat public, întreținere străzi, semafoare, ori cimitirele.