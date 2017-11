Fata în vârstă de 12 ani care voia să-și ucidă părinții pentru a putea fi cu tânărul cu 15 ani mai mare decât ea a încercat să se sinucidă în spital. După ce a aflat că cel cu care avea o ”relație virtuală” și pentru care ar fi putut să își omoare părinții a fost arestat preventiv, fata s-a tăiat pe brațe cu lama de la o ascuțitoare pe care a găsit-o în spitalul de psihiatrie în care era internată.

Ancheta procurorilor DIICOT în acest caz a scos la iveală detaliile relației dintre fata de 12 ani și tânărul care avea mai mult decât dublul vârstei sale. Procurorii au aflat că fata l-a cunoscut pe tânărul de 27 de ani pentru că jucau aceleași jocuri, iar pentru a-i stârni și mai mult interesul, îi spunea că este bătută des de părinții ei. Tânărul era o fire introvertită, nu avusese o relație intimă cu o femei, are doar opt clase și locuia cu mama sa.

Confesiunea fetei

În timpul anchetei, fata le-a povestit anchetatorilor cum a luat naștere relația ei virtuală cu Cosmin Ciocoiu. Povestea relației lor începe în mai 2017, când fata l-a cunoscut cu ocazia unor live-uri pe care acesta le făcea pe internet la jocurile pe care le juca și ea.

„Susține că ea l-a abordat strict în legătură cu jocurile, după care au început să vorbească și aspecte personale. Susține că nu i-a ascuns inculpatului că are doar 12 ani, acest lucru aducându-i–l la cunoștință la aproximativ o săptămână după ce au început să vorbească, iar acesta i-a spus că el are 27 ani”, au scris procurorii în dosarul trimis în instanță, în care Cosmin Ciocoiu este acuzat de corupere sexuală și pornografie infantilă.

Fata a recunoscut că l-a mințit pe tânăr și l-a lăsat să înțeleagă că are părinți violenți, care o bat des, motiv pentru care era obligată să doarmă de multe ori pe la prieteni.

Prima declarație de dragoste a făcut-o Cosmin Ciocoiu, la începutul lunii iulie, după ce fata i-a spus că ”nu este deloc mulțumită de ea și de felul în care arată corpul ei”.

”În acest context, el i-a cerut să-i trimită o fotografie să-i poată vedea corpul. A refuzat să facă asta, înțelegând că nu este în ordine, iar inculpatul nu a insistat. În final, s-a răzgândit și i-a trimis o fotografie cu ea în sutien și pantaloni scurți. Inculpatul i-a spus că îi place cum arată și a devenit insistent, cerându-i să-i trimită și poze mai intime”, se mai arată în dosar.

Au ”spart gheața” cu fotografii pornografice și au ajuns să facă ”sex la distanță”

Fata le-a povestit anchetatorilor că ”în spirit de glumă”, i-a cerut lui tânărului să-i trimită o fotografie cu organul său genital, motivând că voia ”să îl testeze dacă are curaj”, iar acesta nu a ezitat să își arate curajul. După ce au ”spart gheața”, tânărul i-a trimis mai multe fotografii cu el și cu organul său genital, dar a continuat și cu ”filmulețe în care se masturba”. În schimb, tânărul i-a cerut insistent fetei să îi trimită și ea fotografii erotice, iar în urma acestui schimb cu tentă sexuală, au început să facă „sex la distanță”.

„Cu privire la acest aspect, minora relatează că ea a privit totul ca pe un joc, pe care susține că l-a și inițiat, dar este conștientă că pentru inculpat lucrurile au fost foarte serioase. Minora declară că nu a fost implicată în nicio relație cu vreun băiat și că l-a simțit pe inculpat foarte timid”, au menționat anchetatorii în dosar.

Fata a recunoscut că s-a îndrăgostit de Cosmin Ciocoiu și că au discutat despre posibilitatea mutării ei la București. Cum însă părinții ei nu ar fi fost de acord cu acest lucru, fata a hotărât să îi ucidă și i-a spus și tînărului ce vrea să facă, iar acesta ”a susținut-o și i-a dat sfaturi”.

Declarația tânărului: ”Chiar am crezut că lucrurile se vor rezolva dacă își ucide părinții”

În fața procurorilor DIICOT a dat declarație și Cosmin Ciocoiu, după ce a fost ridicat din locuința sa din cartierul bucureștean Drumul Taberei și dus la DIICOT Timișoara.

Tânărul le-a spus procurorilor că lui nu i s-a părut nimic grav când fata i-a adus la cunoștință că s-a gândit să-și omoare părinții, ba chiar, nonșalant, le-a menționat: “Chiar am crezut că lucrurile se vor rezolva pentru noi dacă ea își ucide părinții și vine la mine la București“.

El a recunoscut că, după ce a aflat de la fată că părinții au internat-o într-un spital și că au anunțat poliția, a șters din telefon toate pozele și filmulețele pe care și le-au trimis reciproc.

Tânărul trăia în realitatea virtuală, era timid, imatur, naiv și ”închis în carapacea lui”

Procurorii au ținut cont în cercetarea lor și de un raport de evaluare al Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul Timiș, în care se arată că tânărul „a absolvit doar 8 clase primare, după care, din cauza rezultatelor foarte slabe obținute la învățătură, a abandonat școala”.

Apropiații lui Cosmin Ciocoiu le-au spus procurorilor că acesta este timid, rușinos, izolat, ”închis în carapacea lui”, imatur, naiv uneori, cu slabe abilități de comunicare și relaționare chiar și față de persoanele apropiate, preferând să stea singur în camera lui și să-și petreacă timpul pe calculator.

„Nu are încredere în el, se teme de necunoscut și nu are curaj să experimenteze lucruri noi. Inculpatul este interesat și are cunoștințe de mentenanță PC-uri, în special pe partea de hardware și și-ar fi dorit să lucreze în domeniu, dar neavând studii, nu se poate angaja. Din 2005 și până în 2017, experiența inculpatului în câmpul muncii se rezumă la o vechime totală de 1 an și 5 luni”, mai notează procurorii în dosar.

Mai mult, din relatările apropiaților lui Cosmin Ciocoiu a reieșit că acesta „nu a avut nicio relație de cuplu cu o persoană de sex opus” și că „petrece timp îndelungat în realitatea virtuală, ceea ce l-a condus treptat la deconectarea față de lumea reală, față de problemele din jurul lui, construindu-și o lume oarecum paralelă cu realitatea”.

Începe judecata

Cosmin Ciocoiu va fi judecat pentru corupere sexuală și pornografie infantilă. În urmă cu trei zile judecătorul de drepturi și libertăți care a analizat probele și actele din dosar a stabilit că acestea au fost obținute legal și că poate începe judecarea tânărului.

„În baza art. 346 alin. 1 C.p.p. constată legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. 237/D/P/2017 emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara, privind pe inculpatul Ciocoiu Adrian Cosmin, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecății cauzei privind pe inculpatul Ciocoiu Adrian Cosmin. Cu contestație în 3 zile de la comunicare”, a stabilit în 13 noiembrie magistratul de cameră preliminară de la Tribunalul Timiș.

