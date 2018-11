Fabrica de diplome false. Zeci de profesori au primit gradaţii de merit folosind acte false cumpărate cu 50-200 de lei

Cu actele falsificate folosite la dosarele de avansare în carieră, aproape 40 de profesori din Ilfov ar fi reușit să obțină, în cinci ani, în total, peste un milion de lei la salarii.

Investigaţia poliţiştilor a plecat de la sesizarea unei profesoare de la o şcoală din Ciolpani, căreia i s-a oferit o astfel de diplomă, deşi ea nu participase niciodată la cursul de perfecţionare care apărea scris pe hârtie.

Directoarea unei şcoli vindea profesorilor diplomele false

„Directoarea ne-a impus să le cumpărăm. Ne spunea să le luăm că o să se ţină cont de calificativ la sfârşit de an. Eu, una, nu am vrut şi am făcut sesizare la inspectorat şi la minister. Au venit nişte domni, le-am spus despre ce este vorba, dar nu au făcut nimic. Aşa că m-am dus la Poliţie”, ne-a spus profesoara care a reclamat rețeaua de diplome false.

Documentele erau date pentru 50-200 de lei

Documentele falsificate s-ar fi vândut în şcoli cu preţuri între 50 şi 200 de lei și atestau faptul că profesorii au participat la diferite cursuri, inclusiv în Bulgaria şi Italia. Unele dintre certificate aveau trecut în subsol „Wales University of Romania”, o instituţie de învăţământ care nu este acreditată în ţara noastră.

Actele erau „fabricate” pe calculator

Actele erau „fabricate” pe calculator şi erau, ulterior, scoase la imprimante profesionale, astfel încât să pară cât mai reale.

Poliţiştii cred că reţeaua a vândut mult mai multe astfel de diplome și certificate în toată ţara.

Polițiștii din Ilfov au făcut luni percheziții și au dus la audieri patru persoane care ar fi pus la cale afacerea ilegală. Anchetatorii au audiat și profesorii suspectați că au cumpărat certificate falsificate de participare la simpozioane naţionale şi internaţionale, precum şi diplome de participare la cursuri de specialitate.

Reprezentanţii Ministerului Educaţiei ne-au spus că responsabilitatea pentru verificarea dosarelor pentru gradațiile de merit ale profesorilor aparţine inspectoratelor şcolare. Ministerul verifică dacă a fost depusă o sesizare din partea profesoarei din Ciolpani şi ce s-a întâmplat cu aceasta.