”Într-un proiect nu e importantă sursa de finanțare, este important să faci acel proiect, iar Ministerul de Finanțe – Guvernul, prin Ministerul de Finanțe – să aleagă cea mai facilă, utilă, ieftină sursă de finanțare”, a spus Teodorovici, potrivit Digi24.

El a precizat că a fost o discuție cu Ministerul Transporturilor și cei din minister au găsit o variantă mai rapidă de a face lucrurile să se întâmple pe acest sector de drum Comarnic-Brașov.

”Nu este nicio discuție, niciun scandal, este o opțiune a Ministerului Transporturilor”, a mai spus ministrul de Finanțe.

Ministrului Transporturilor, Lucian a declarat, zilele trecute, într-o comisie parlamentară, că multinaţionalele vor pleca când vor fi autostrăzi în România.

Deputatul USR Cătălin Drulă a redat, pe Facebook, dialogul purtat, în comisia parlamentară, cu ministrul Transporturilor, Lucian Şova. Acesta din urmă susţine că multinaţionalele nu vor mai fi interesate de România atunci când vor fi autostrăzi şi salarii mari.

“Ministrul Şova i-a dat replica de mai jos, ieri, în Comisia de Transporturi, unui coleg deputat care afirmase că avem nevoie urgentă de autostrăzi şi că riscăm să plece marile companii (de ex. Dacia-Renault) dacă nu avem o infrastructură decentă:

Este o reţea de autostrăzi minunată în Occident.

De ce au venit multinaţionalele aici? Au venit că sunt salarii mici.

Când o să avem autostrăzi, o să avem salarii mari.

Şi tot vor pleca.

Către alte zone fără autostrăzi, dar cu salarii mici”, a scris Drulă pe Facebook.

Guvernul condus de Mihai Tudose anunța, în septembrie 2017, decizia Executivului ca autostrada Comarnic-Brașov să se realizeze prin Banca Mondială.



Premierul Tudose a declarat că a cerut “ajutor tehnic” de la Banca Mondială pentru acest proiect: “De la Banca Mondiala am solicitat ajutor tehnic și vă dau un exemplu: autostrada București-Brașov. Am vorbit cu Banca Mondiala (…) să facem unitate de management-proiect sub conducerea lor, cu sprijinul lor tehnic”, a spus Tudose.

Autostrada Comarnic-Brașov trebuie să traverseze munții, paralel cu DN1. Povestea drumului de mare viteză a început în 2004. Atunci a fost scos la licitație un tronson de 36 de kilometri. Autostrada trebuia construită, conform proiectului, printr-un parteneriat public privat, iar valoarea lucrării era estimată la 1,5 miliarde de euro.

Nicio firmă nu a fost însă dispusă să dea acești bani. Au urmat apoi licitații ratate în 2010, 2014 și 2015.

Prima porțiune va avea nouă kilometri și va lega Brașovul de localitatea Cristian. Pentru construcția acestui tronson al autostrăzii s-au încris la licitație nu mai puțin 10 de firme. Potrivit proiectului, autostrada dintre Brașov și Comarnic va avea 58 de kilometri.