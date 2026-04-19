Potrivit lui Trump, forţele americane au preluat controlul asupra navei după ce aceasta a încercat să treacă de blocada instituită de Statele Unite asupra porturilor iraniene.

„Nava noastră militară i-a oprit din drum, făcându-le o gaură în sala motoarelor”, a scris liderul republican de la Casa Albă pe platforma sa Truth Social.

Pușcașii marini americani „verifică ce se află la bordul” navei, care se numește Touska, a adăugat Trump.

Capturarea navei intensifică tensiunile în Strâmtoarea Ormuz, care nu s-au calmat în pofida armistițiului dintre Iran și Statele Unite. În plus, acest incident survine în momentul în care au loc pregătiri pentru o doua rundă de negocieri iraniano-americane, la Islamabad.

Donald Trump a anunțat mai devreme că o delegație americană va fi prezentă marți la Islamabad pentru negocieri. Iranienii au dat asigurări la rândul lor că vor trimite o delegație, după care agenția oficială de știri IRNA a susținut că regimul de la Teheran a decis să refuze participarea la cea de-a doua rundă de negocieri.

