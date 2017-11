Iohannis a calculat ce mărire de salariu va avea un român care câștigă 2.335 lei, după trecerea contribuțiilor: 3 lei

Iohannis a calculat ce mărire de salariu va avea un român care câștigă 2.335 lei, după trecerea contribuțiilor. ESte vorba despre 3 lei pe care îi câștigă salariatul, a spus șeful statului. El a declarat, la Cotroceni, că Guvernul propune, prin ”revoluția fiscală”, trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, dar și o reducere a impozitului pe venit. ”Nimic nu se schimbă în buzunarul românului”, a atras atenția șeful statului.

Președintele s-a referit la planul coaliției de guvernare, coaliția PSD-ALDE, prin care transferă contribuțiile sociale la angajat. ”Dar vine, pe de altă parte, cu acea nouă taxă, de solidaritate au numit-o sau ceva similar, de 2,25%, care rămâne la angajator. Păi, ori transferăm ori nu transferăm? Deci, în realitate, transferăm parțial”, a adăugat el.

Klaus Iohannis a continuat: ”Dar pentru oameni ce iese de aici? Problema care apare și întrebarea pe care și-o pune orice român: „Bun, mare bulversare mare. Trecem contribuțiile la angajat, rămâne ceva la angajator, scădem impozitul. Dar în buzunar ce rămâne?”. Ei, culmea, nimic! Nimic nu se schimbă în buzunarul românului”.

Șeful statului a spus că a făcut un calcul, folosind datele comunicate public.

”Ca să nu fiu acuzat că folosesc un exemplu de salariu foarte mic sau foarte mare, am făcut un calcul pe salariul mediu brut pe economie, care în momentul de față este 3.329 de lei – atenție, mediu brut. Cineva care are acest salariu mediu brut câștigă net acum 2.335 de lei, deci atât primește românul care câștigă mediu brut pe economie. Aplicăm măsurile propuse de Coaliția PSD-ALDE și implementate cu mult entuziasm, se pare, de Guvern. Facem un calcul și ce credeți că găsim, dacă pornim de la premisa că angajatorul este de bună credință și nu vrea să-i scadă venitul sau salariul angajatului? Ei, iată că la un total cost al angajatorului care acum este de 4.086 de lei, și care rămâne 4.086 de lei, salariatul câștigă acum în plus fix 3 lei”, a spus el.

Promisiunea PSD-ALDE că, prin transferarea CAS-ului, prin scăderea impozitului pe venit, ar crește salariul este pur și simplu falsă. Crește cu 0,1%!

Potrivit lui Klaus Iohannis, ”marea revoluție fiscală făcută de PSD-ALDE aduce unui om care a câștigat sau care câștigă acum 2.335 de lei încă 3 lei în plus”.

”Este caraghios. Nu că e rău că ar câștiga. Și eu îmi doresc să câștige oamenii mai mult, dar promisiunea PSD-ALDE că, prin transferarea CAS-ului, prin scăderea impozitului pe venit, ar crește salariul este pur și simplu falsă. Crește cu 0,1%, adică cu acei 3 lei, pentru salariul mediu brut. Crește cu un pic mai mult pentru salariul minim, fiindcă a fost modificat, nu din alte motive. Păi, dacă politica PSD-ALDE vizează sau are ca ultim argument creșterea salariilor, ele de ce nu cresc? De ce este nevoie de această mega-țopăială fiscal bugetară?”, a mai spus Iohannis.

Foto: Presidency.ro