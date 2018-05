O femeie din Timiș, concediată de la locul de muncă, a avut o șansă nesperată să se afirme într un domeniu…cu valențe artistice, care pe deasupra este și profitabil. Fosta șomeră a început să decoreze pantofi, iar produsele hadmade sunt la mare căutare. Timișoreanca vinde o pereche cu 200 de lei și nu duce lipsă de comenzi, astfel că afacerea ei are un real succes!

Luminita Suldac, din comuna Darova,Timiș a devenit din intâmplare designer de pantofi, după ce a rămas fără loc de muncă. Muncise în străinătate dar a decis să se întoarcă acasă, însă nu a mai găsit de lucru. Era obișnuită cu goblenurile și împletitul așa că din pasiunea ei i-a venit o idee de milioane, la propriu! Potrivit publicației Renașterea Bănățeană, era îngrijorată că fiica ei trebuia să înceapă școala, așa că i-a decorat o pereche de pantofi cu motive florale. Fata a făcut senzație la școală și în curând artista a primit numeroase comenzi!

Croșetează câteva zile pe săptămână

Pentru o pereche de încălțări brodate, fosta șomeră din Timiș muncește câteva zile pe săptămână, și o vinde cu 200 de lei.

”M-am gândit sa-i fac singură încălțări de toamnă fetei. Am vrut să fie ceva deosebit și la moda ca să le poarte cu plăcere. Asa ca am luat croșeta și am făcut din fir mai gros o pereche de cizme la care am atașat tălpi. Mi-au plăcut foarte mult și am mai făcut o pereche pentru mine. Apoi au urmat alte zeci de perechi pentru prietenele mele, cunoștințele, dar și alți amici. Mi s-a dus vestea peste tot. (…) Am elaborat mai multe modele în diferite culori pentru ca fiecare femeie vrea sa fie unică” povestește Luminița

