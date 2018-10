„Atunci când am vrut să plec, uşa era închisă. Nu se deschidea. Aşa că am rotit, am învârtit, am rotit, am învârtit', a spus Phyllis Beyer.

„Au mai venit câţiva oameni, au polecat, a mai venit un tehnician, nu avea scule şi se uita la uşă', a completat ghidul Raluca Mureșan.

Șoferul a scos ușa din balamale

Mai bine de 30 de minute, paznicii centrului comercial s-au învârtit prin faţa uşii.

Șoferul care îi transporta pe turişti a rezolvat situaţia delicată româneşte. Bărbatul a scos uşa din balamale.

Puşi într-o situaţie dificială, reprezentanţii mall-ului au încercat în zadar să îi lămurească pe americani de unde a plecat problema. Apoi paznicii au dat vina pe turista blocată.

Cei 50 de turişti americani, sositi in Romania cu un vas de croaziera, şi-au continuat călătoria spre Transilvania.

