Pasiunea secretă a jurnalistului Dragoş Pătraru

De luni până joi, la televizor, Dragoş Pătraru se luptă să le explice românilor interesele ascunse ale politicienilor şi impactul social şi economic al deciziilor care se iau în Parlament sau la Guvern. Dar când e în biroul său, ori acasă, jurnalistul exersează de zor acorduri la chitară.

„Am început în 3 aprilie anul ăsta. Am patru, câte o chitară în orice punct în care staţionez mai mult. Am una la birou, am una acasă în living şi bucătărie, unde tot stau şi pot să pun mâna pe ea, am una în dormitor, lângă pat şi am una la budă. Ideea e să reuşesc să adun 30 de minute în fiecare zi, să reuşesc să pun mâna pe ea”, a explicat realizatorul emisiunii Starea Naţiei într-un interviu acordat ziarului Libertatea.

Acesta spune că a moştenit această pasiune de la tatăl său, care învăţase „lăutăreşte” să cânte la chitară. Însă abia anul acesta a decis să înveţe să „dea glas” corzilor.

Asta în ciuda unor specialişti care susţin că după o anumită vârstă poate fi foarte greu, chiar imposibil, să mai antrenezi memoria muşchilor.

„Cânt de când mă ştiu, am făcut-o la şcoală vreo 8 ani, în cor, în nebuniile astea. Am citit nişte studii din astea, care zic că e foarte greu după 40 de ani să mai exersezi memoria asta a muşchilor, dar am găsit şi studii interesante, care spun că poţi să o faci. Durează mai mult, te enervezi mai tare, dar cu exerciţiul potrivit şi cu încăpăţânare, poţi să faci asta”, spune Pătraru.

Se chinuie să coordoneze acordurile cu bătaia!

Profesorul său e Andrei Zamfir, chitaristul trupei The Mono Jacks, una din trupele favorite ale lui Dragoş Pătraru. Principala problemă, în momentul de faţă, ar fi că nu-şi poate coordona vocea cu chitara. Dar speră că exerciţiile zilnice o să-l ajute.

„Principala mea problemă e dacă mai poţi să faci asta după 40 de ani. Dacă e vreun specialist care ştie că nu mai poţi să faci, să-mi spună. Dar eu o să încerc până o să aflu că nu mai pot. Mă concentrez atât de mult să coordonez acordurile cu bătaia, încât nu intru când trebuie cu versurile, chiar dacă ştiu la perfecţie melodia. Dar până la urmă e o chestie de repetiţie şi încerc, o fac, dar nu-mi iese deocamdată”, recunoaşte realizatorul emisiunii Starea Naţiei.

Dragoş Pătraru s-a născut pe 1 noiembrie 1977, la Ploieşti, este căsătorit, are o fată de 14 ani şi un băiat în vârstă de 9 ani, iar din 2013 realizează emisiunea Starea Naţiei. După ce a fost îndepărtat de la Televiziunea Română în vara acestui an, Pătraru a făcut publice înregistrări cu şefa TVR, Doina Gradea, care îi jignea pe jurnaliştii departamentului de ştiri fiindcă adresau întrebări incomode politicienilor