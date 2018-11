Primăria din Bacău a pus mocheta de plastic în centrul orașului, vorbind despre o operațiune experimentală.

„Deocamdată facem o încercare, să vedem cum rezistă. Este un gazon artificial, care se prinde cu cleme. Nu trebuie udat, nu are nevoie de îngrijire special. Tot ce am pus acolo nu a rezistat, este dificil accesul pentru a iriga și am luat această decizie”, a declarat Cristinel Dumbravă, directorul Direcției Spații Verzi Bacău, pentru zdbc.ro.

Gazonul de plastic are 2 centimetri și este ignifug, deci dacă sunt aruncate mucuri de țigară nu va lua foc, spun oficialii Primăriei.

Gazonul de plastic este o premieră în Bacău. Avantajul este că se păstrează mereu verde, este ușor de întreținut, nu necesită tundere și are o durată de viață între 10 și 12 ani, arată comercianții acestui produs, vândut în comerț cu 54 de lei metrul pătrat.

Băcăuanii s-au declarat însă oripilați, după prezentarea gazonului de plastic pe Facebook.

„Nu îmi vine să cred… În Bacău au montat gazon de plastic (linoleum) pe spațiile verzi. E cumva vreun campionat național al primarilor de risipit bani publici? Serios. Au bani rămași prin bugete și nu au inspirație? Ce se petrece cu țara asta????” a făcut publică un cetățean isprava Primăriei. „Gândește pozitiv: ar putea rezista o mie de ani!” i-a dat replica un alt internaut.

Sursa foto: Facebook