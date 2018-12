„În Turcia sunt acuzat de terorism, dar eu ca formaţie sunt profesor, cadru didactic, 11 ani în Turcia şi în afara Turciei am prestat această meserie, 8 ani de zile am profesat ca ziarist. Eu, în viaţa mea, nu-mi aduc aminte să fi omorât o muscă sau o furnică. Din păcate, sunt acuzat de terorism. Azi în urma solicitării autorităţilor din Turcia, autorităţile de aici au venit la domiciliul meu şi am urmat procedura legală”, a spus Kamil Demirkaya la Digi 24.