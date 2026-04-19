Prima zonă de securitate va fi încadrată în „linia roșie”, care va include satele situate la granița libanezo-israeliană. Majoritatea caselor și construcțiilor din zonă au fost demolate. În plus, zona ar fi fost curățată de luptători ai mișcării șiite libaneze proiraniene Hezbollah. Trupele terestre israeliene au ocupat poziții fixe acolo și urmează să le mențină după semnarea unui armistițiu între Israel și Liban.

A doua zonă de securitate se va extinde până la „linia galbenă”, trasată între șase și zece kilometri de la granița cu Israel. Această zonă, care include zeci de sate, este menită prevenirii bombardamentelor spre nordul Israelului. Trupele terestre israeliene se află deja acolo, dar nu dețin controlul complet, confruntându-se izolat cu Hezbollah, mai ales în jurul orașului Bint Jbeil, în sud-estul Libanului.

Cea de a treia linie de securitate merge până la râul Litani, situat la circa 30 de kilometri de granița cu Israel. În acea zonă, armata israeliană vrea să-și impună controlul prin „putere de foc și posturi de observație”.

Israel published a map of the ‘yellow line’ areas it occupies in southern Lebanon pic.twitter.com/163Vx2wkiq — Global Lens (@GlobalLensHQ_) April 19, 2026

„Linia roșie” și „linia galbenă” vor constitui așa-numita „zonă de securitate consolidată”, situată practic de la Marea Mediterană până la granița cu Siria și de la frontiera libanezo-israeliană până la zece kilometri în interiorul Libanului. Această „zonă de securitate consolidată” a fost dezvăluită joi în timpul anunțării unui armistițiu de zece zile în Liban de către premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Partea libaneză este îngrijorată că Israelul intenționează de fapt să ocupe permanent sudul Libanului sub pretextul asigurării securității.

După Operațiunea Pace pentru Galileea, desfășurată între 6 iunie și 29 septembrie 1982, Israelul a stabilit pentru prima dată o așa-zisă zonă de securitate în sudul Libanului. Ultimii soldați israelieni s-au retras din zonă abia în 2000. Invazia din 1982 și ocupația care a urmat au contribuit semnificativ la apariția Hezbollah, notează DPA.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE