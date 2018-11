Robert de Niro, 75 de ani, și Grace Hightower, 63 de ani, aveau probleme în mariajul lor de ceva vreme. În 1999, actorul a depus actele de divorț, dar cei doi s-au împăcat și în 2004 și-au reînnoit jurămintele.

Actorul a mai fost căsătorit 12 ani cu Diahnne Abbott, cu care are doi copii. De Niro mai are doi copii şi cu Toukie Smith. Din relația cu Grace, actorul are un fiu în vârstă de 20 de ani şi o fiică în vârstă de 6 ani, potrivit mirror.co.uk.

„Uneori lucrurile nu merg așa cum sperăm sau ne dorim”, a declarat o sursă apropiată familiei actorului. De Niro este unul dintre cei mai respectați actori, fiind câștigător a două Oscaruri. El și-a ținut mereu viața privată departe de lumina reflectoarelor.

Cele mai cunoscute filme în care a jucat De Niro sunt: „Nașul: Partea II”, „Taxi Driver”, „Raging Bull”, „Băieți buni”, „Casino”, „Incoruptibilii”, „Promontoriul groazei”, „A fost odată în America”, „Vânătorul de cerbi” și „Heat”.

FOTO HEPTA

