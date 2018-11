Tragedia a avut loc luni dimineață, în orașul-port Valparaiso din Chile, unde românul lucra de o săptămână. Andrei Mădălin Circhea, un tânăr din localitatea Tortomanu din Constanța, lucra ca inginer electronist pe vasul de croazieră Le Boreal, care navighează sub pavilion francez.

Tânărul s-a prăbuşit în gol de la 23 de metri înălțime, după ce a căzut de pe puntea vasului.

Salvatorii l-au mai putut salva pe tânărul român. Vestea că Andrei Mădălin s-a stins din viață în Chile i-a șocat pe apropiați.

„L-am cunoscut pe Andrei, am fost colegi, plin de viaţă şi cu mult bun simţ!”, a scris Nicoleta pe Facebook, potrivit observator.tv .

Mariana l-a cunoscut şi ea pe Andrei Mădălin.

Alin spune că a copilărit cu Andrei şi a postat şi el un mesaj sfâşietor.

„Nu pot să cred Andrei, am dormit în același loc , mâncăm împreună, mergeam împreună la școală, nu am văzut în viața mea un om care nu era supărat niciodată , viața era prea dulce pentru tine. Am ajuns să plecăm pentru un viitor mai bun, Dumnezeu să te odihnească bunul meu tovarăș și marinar, o să râmai mereu în sufletul meu cu amintiri frumoase??️”