Horoscopul Astrocafe.ro pentru luna septembrie. Risc de conflicte, sacrificii, jocuri duble. Afla previziunile pentru zodia TA!

Iata ce va rezerva astrele in luna septembrie, potrivit Astrocafe.ro.

Berbec

Pentru Berbeci este o luna aglomerata, plina, cu multe sarcini, responsabilitati, duse pana la extrema datoriei. Se simt impovarati, ca si cum „trebuie” sa se ocupe de probleme ale altora sau de situatii care-i vizeaza mai ales pe cei din jur. Cumva, Berbecii simt sa se sacrifice pentru a ajuta la vindecarea cuiva sau salvarea lui. Pot avea rezultate foarte bune in sectorul muncii, daca isi vad doar de treaba lor, nu raspund la atacuri, nu se lasa distrasi de invidii, informatii false si zvonuri. Cu cat sunt mai discreti si atenti, cu atat mai castigati.

E necesar sa fie atenti si la sanatate, in aceasta luna ar fi bine sa schimbe ceva in dieta lor si in programul zilnic.

Minunata este zona iubirii si a creativitatii. Berbecii jubileaza, au parte de experiente fericite, fie pentru ca iubesc cu toata inima, fie pentru ca descopera bucuria de a face ceva nou, a crea ceva ce le place, a investi mai multa pasiune in propria viata. Le poate creste inima si datorita unor succese pe care le au copiii lor.

Taur

Zona iubirii Taurilor este tranzitata de multe planete in aceasta luna, semn ca in aceasta zona de viata multe se fac si desfac, se discuta, se analizeaza si, in final, se aleg. Exista oportunitati amoroase pentru Tauri, la fel cum exista sanse pentru proiecte bune, profitabile. Totusi, Taurii e necesar sa fie prudenti, sa faca pasi mici si sa se asigure ca nu se iluzioneaza ori cred prea multe povesti frumoase care nu au nicio baza reala. Exista risc de iluzii, jocuri duble, neautenticitate.

In alta ordine de idei, Taurii se vor simti bine in casa lor, in familie, poate si cu ajutorul unor imbunatatiri pe care le aduc acum spatiului in care locuiesc sau structurii familiei.

