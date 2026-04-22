Incidentul a fost cauzat de prăbușirea unei bucăți de tavan din interiorul tunelului, care a căzut direct pe șine, potrivit B365.ro.

Metrorex a anunțat oficial că circulația pe Magistrala 4 a fost suspendată temporar începând cu ora 15:30, pe tronsonul 1 Mai – Jiului.

Incidentul, cauzat de desprinderea unei porțiuni din tavanul tunelului, a fost gestionat fără ca integritatea trenurilor sau siguranța călătorilor să fie puse în pericol, conform reprezentanților companiei.

