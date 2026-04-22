Planul UE prevede modificarea regulilor europene, astfel încât electricitatea să fie taxată mai puţin decât gazul şi să permită statelor membre să reducă până la zero taxele la energie pentru industrie şi gospodăriile vulnerabile.

Eurocomisarul responsabil de energie, Dan Jorgensen, a avertizat că efectele războiului din Orientul Mijlociu asupra infrastructurii de gaze vor menţine preţurile ridicate „pentru câţiva ani”, chiar şi în scenariul optimist al unei încheieri rapide a unui acord de pace între Statele Unite și Iran.

„Trebuie să eliminăm dependenţa de gaz cât mai repede posibil, ceea ce înseamnă accelerarea investiţiilor în energie curată”, a declarat Jorgensen.

Comisia Europeană evită deocamdată să ia măsuri mai radicale, precum plafonarea preţurilor la gaze sau taxarea profiturilor excepţionale ale companiilor energetice, spre deosebire de intervenţiile adoptate în 2022, după reducerea livrărilor de gaze din Rusia din cauza invaziei la scară largă din Ucraina.

Uniunea Europeană rămâne vulnerabilă la fluctuaţiile pieţei, în condițiile în care depinde de importurile de petrol şi gaze. Prin urmare, perturbările din Strâmtoarea Ormuz au dus la creşterea preţurilor.

De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, pe 28 februarie, preţurile gazelor în Europa au crescut cu aproximativ o treime. Totuşi, nivelurile actuale rămân sub cele din 2022, iar Uniunea Europeană nu se confruntă, deocamdată, cu penurii de combustibili, bazându-se pe livrări din Statele Unite şi Norvegia.

Comisia Europeană și-a propus să coordoneze achiziţiile de gaze ale statelor membre pentru a evita creşteri bruşte de preţuri generate de cumpărări simultane. În plus, va analiza măsuri pentru creşterea capacităţii rafinăriilor şi pentru constituirea unor rezerve de combustibil pentru aviaţie.

Modificările fiscale propus necesită aprobarea unanimă a statelor membre, ceea ce le face dificil de adoptat, notează Reuters.

Pe termen lung, strategia UE urmărește reducerea dependenţei de combustibili fosili şi accelerarea tranziţiei către energie regenerabilă şi nucleară. În prezent, aproximativ 71% din electricitatea produsă în UE provine din aceste surse, în creştere faţă de circa 60% în 2022.

